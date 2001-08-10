В мэрии подумают, стоит ли повсеместно красить бордюры

В администрации Южно-Сахалинска рассмотрят возможность отказаться от повсеместной окраски бордюров. По мнению экспертов, черно-белая разметка на бордюрах областного центра избыточна и превращает их в «визуальный мусор». Соответствующее предложение мэру областного центра направил известный островной урбанист, директор АНО «Наш город» Василий Вишневский, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Согласно законодательству, окрашивание бордюров предусматривается несколькими ГОСТами, которые предполагают вертикальную разметку на опасных участках и островках безопасности. Фактически повсеместное окрашивание бордюров в Южно-Сахалинске говорит о том, что все участки дорог и территории дворовых пространств являются опасными.

Кроме того, опасный участок дороги должен выделяться соответствующим дорожным знаком. В случаях, когда подобных дорожных знаков нет, по мнению экспертов, нанесение вертикальной разметки необоснованно. В итоге на окрашивание бордюров без необходимости тратятся бюджетные средства и расходуются временные и человеческие ресурсы.

Добавим, в настоящее время во многих городах России по эстетическим и практическим причинам отказались от практики повсеместного окрашивания бордюров.

Инициатива Василия Вишневского будет рассмотрена и детально проработана профильными структурами муниципалитета в ближайшее время.