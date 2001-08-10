Гостей фестиваля «День Ивана Купалы» довезут до Весточки бесплатно

Гостей фестиваля «День Ивана Купалы» из Южно-Сахалинска до поселка Весточка доставят два автобуса. Проезд в них бесплатный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.

Выезд из областного центра от привокзальной площади (сбор около паровоза) до места проведения праздника запланирован в 16.30. Отправление из поселка Весточка от шлагбаума возле Солнечной поляны в Южно-Сахалинск в 21.30. Оставить заявку можно по телефону 28-05-12. Количество мест ограничено.

Для более комфортного отдыха сахалинцам предлагают взять с собой пледы, термос с чаем и небольшой перекус.

Напомним, 6 июля на Солнечной поляне в Весточке состоится фестиваль «День Ивана Купалы». В программе летнего праздника мастер-классы по плетению кос, изготовлению русских кукол-оберегов, стрельбе из лука, а также народные игры, выступления творческих коллективов и многое другое.