Гостей фестиваля «День Ивана Купалы» довезут до Весточки бесплатно
Гостей фестиваля «День Ивана Купалы» из Южно-Сахалинска до поселка Весточка доставят два автобуса. Проезд в них бесплатный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.
Выезд из областного центра от привокзальной площади (сбор около паровоза) до места проведения праздника запланирован в 16.30. Отправление из поселка Весточка от шлагбаума возле Солнечной поляны в Южно-Сахалинск в 21.30. Оставить заявку можно по телефону 28-05-12. Количество мест ограничено.
Для более комфортного отдыха сахалинцам предлагают взять с собой пледы, термос с чаем и небольшой перекус.
Напомним, 6 июля на Солнечной поляне в Весточке состоится фестиваль «День Ивана Купалы». В программе летнего праздника мастер-классы по плетению кос, изготовлению русских кукол-оберегов, стрельбе из лука, а также народные игры, выступления творческих коллективов и многое другое.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:05 Сегодня Транспортный прокурор ответит на вопросы жителей Северо-Курильска
09:25 Сегодня Сахалинцам расскажут о сокровищах «Алмазного фонда»
10:16 Сегодня Госдума приняла законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для сельских женщин
- 09:46 Сегодня Портфель привлеченных средств ВТБ на Сахалине вырос на 80%
- 13:40 4 Июня Кишечную палочку нашли в двух сахалинских реках
14:34 5 Июня Южно-Сахалинский камерный оркестр завершил юбилейный сезон
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?