Обновлённый теннисный корт откроют в парке Южно-Сахалинска в субботу

Открытие теннисного корта состоится в парке Южно-Сахалинска в субботу, 6 июля. Жителей областного центра приглашают на торжественное мероприятие, в рамках которого пройдет турнир выходного дня по теннису. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В южно-сахалинском парке имени Юрия Гагарина завершились ремонтные и плановые работы на открытом теннисном корте. Здесь обновили специализированное покрытие, натянули сетки. Открытие состоится в субботу, 6 июля, в 10.30.

Любители тенниса и спортивных состязаний смогут поболеть за спортсменов, которые будут соревноваться в одиночном и парном разряде. Участие примут как взрослые теннисисты, так и дети от 9 до 17 лет, а для самых юных участников от 6 лет будут устроены соревнования по мини-теннису. Турнир будет идти все выходные. Победителей и призеров наградят медалями и грамотами соответствующих степеней.