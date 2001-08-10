Три дома в Дальнем, переданные городской мэрии, проверят на аварийность
Три дома на улице Гвардейской в Дальнем, переданные администрации Южно-Сахалинска, проверят на аварийность. Специалисты управления жилищной политики провели встречу с жителями МКД, которые раньше принадлежали Министерству обороны. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Как рассказали собравшимся сотрудники УЖП, акт приема-передачи домов был подписан в этом году. Сейчас идет оформление их в муниципальную собственность, а так как эти дома не стоят на кадастровом учете, для них заказаны кадастровые паспорта. Процесс небыстрый, поэтому параллельно уже подана заявка на обследование домов на аварийность, чтобы подготовиться к расселению в случае, если их признают непригодными для проживания. Также идет работа с жителями по определению правоустанавливающих документов, проводятся консультации.
Одна из участниц встречи Алла Абрамова пожаловалась, что дома за время, когда они принадлежали МО РФ, ни разу капитально не ремонтировались и теперь находятся в удручающем состоянии: зимой из-за щелей и дыр в квартирах низкая температура, полы проседают, оконные рамы прогнили. Отопление печное, поэтому приходится закупать уголь. Многие жители надеются на переселение.
- Прошла встреча с администрацией города, хорошо, что наши проблемы не оставляют без внимания. Надеемся, что нас переселят. Мы готовы ехать куда угодно или в Дальнем остаться, лишь бы новое жилье было хорошим, - поделилась своим мнением еще одна участница встречи Ольга Прокопишко.
Как рассказала начальник МКУ «Управление жилищной политики» Елена Федотова, с каждой семьей планируют вести индивидуальную работу. Переселение жителей, если их дома будет нецелесообразно ремонтировать, планируют провести к 2021 году. Планируется провести опрос, куда именно хотят переехать жильцы, им предложат площадки в Дальнем и Ново-Александровске.
Кроме того, если жилые помещения придут в негодность до момента переселения, то граждане имеют право написать заявление, и им предоставят маневренное жилье, подчеркнула Елена Федотова.
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