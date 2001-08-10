Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2019
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Участок улицы Котиковой закрыли в Южно-Сахалинске

Участок улицы Котиковой закрыли в Южно-Сахалинске

Улица Котиковая на участке от улицы Гаражной до переулка Мартовского в 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска до 12 июля закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Ограничения коснулись небольшого участка улицы: от перекрестка с улицей Гаражной до частного жилого дома №10. Подход к домам будет открыт.

В рамках муниципального контракта подрядная организация реконструирует на данном участке канализационный коллектор. По окончании ремонтных работ участок грунтовой дороги будет отсыпан щебенкой.

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