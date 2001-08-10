Непогода мешает капремонту дорог и дворов Южно-Сахалинска

Ремонтные работы на муниципальных объектах продолжаются в Южно-Сахалинске. Помимо улично-дорожной сети в порядок приводятся дворовые территории, скверы, общественные пространства, спортивные и игровые площадки. Однако неблагоприятные погодные условия вносят серьезные коррективы в работу подрядных организаций, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По данным Сахгидромета, в июне на территории Южно-Сахалинска выпала 2-месячная норма осадков: 200 мм. Ливни пришли в областной центр с активными фронтальными разделами. В течение месяца фиксировались дожди от умеренных до сильных.

По сведениям специалистов МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», сдерживание сроков из-за интенсивных осадков действительно произошло. При благоприятных погодных условиях все ремонтные работы проведут в соответствии с утвержденным графиком.

Существуют нормативные требования, которые регламентируют производство строительно-монтажных работ при определенных условиях. К примеру, в период выпадения осадков, за исключением дождей с высокой интенсивностью, возможно проводить устройство щебеночного основания. Укладка асфальтобетонного покрытия при непогоде, естественно, не допускается. Подрядные организации планируют работы с учетом метеорологических прогнозов: строители определяют для себя последовательность их выполнения.

В летне-осенний период 2019 года на территории Южно-Сахалинска запланировано благоустроить и капитально отремонтировать 21 участок дорог. Строительно-монтажные работы сегодня проводятся на 10 из них: на Коммунистическом пр., ул. Пограничной, ул. Украинской, ул. Вокзальной и др.

Из-за непогоды серьезно сдвинуты сроки окончания работ на Коммунистическом пр.: капитально отремонтировать первый участок - от пр. Мира до ул. Музейной - и перейти на следующий подрядчик планировал к 1 июля.

- Длительные осадки мешают проведению строительно-монтажных работ. Мы были готовы начать асфальтирование дорожного полотна еще на прошлой неделе, но вмешалась непогода. Чтобы грунт не перенасытился влагой, пришлось сделать несколько перерывов. В эти дни занимались работами, которые не связаны с дорожной одеждой: прокладывали коммуникации, устанавливали бордюры. Теперь ждем, пока полотно просохнет и мы сможем положить асфальт и перейти на второй участок - от ул. Музейной до ул. Комсомольской, - рассказал прораб ООО «Восток-МГК» Александр Сергеев.

В нынешнем году на территории городского округа будут капитально отремонтированы порядка 40 дворовых территорий, объединяющих около 100 домов, как в областном центре, так и в Синегорске, Новоалександровске и Луговом. Сегодня работы идут на 9 из них.

В рамках муниципального контракта до 1 августа преобразится дворовая территория на ул. Комсомольской, 165, 167, 167а. ООО «Арминэ» заменит дорожное полотно, обустроит бордюрный камень, тротуары и отмостку. Также будут проведены мероприятия по озеленению придомовой территории. Проектом предусмотрено и обустройство специальной площадки для выгула собак. Для юных жителей на месте старого корта появится новый спортивный комплекс с футбольным полем, тренажерами и детскими игровыми площадками.

- Несмотря на дожди, работы на объекте продолжаются. Отставание есть. В хорошую погоду его мы планируем нагнать с помощью увеличения штата сотрудников и числа спецтехники, - сказал инженер компании Константин Рязанов.

На днях в администрацию областного центра поступило обращение от жителя дома № 291 по ул. Комсомольской, где также активно ведутся работы по капитальному ремонту дворовой территории. Людей обеспокоил факт вырубки деревьев. Как пояснил заказчик работ - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», - во время проведения капитальных ремонтов дворовых территорий вырубка деревьев производится в соответствии с разрешением на снос зеленых насаждений, которое получают на основании проекта. Проекты разрабатываются на основании предложений, высказанных жителями во время общих собраний. Соответствующие документы находятся в администрации областного центра.

В ближайшие дни подрядчики приступят к капитальному ремонту дворов по следующим адресам: ул. Комсомольская, 111, Горная, 9, 11, ул. Саранская, 8, ул. Детская, 12, ул. Чехова, 3, ул. Сахалинская, 19, 21, ул. Саранская, 13, 15.

Стоит отметить, что каждый объект, ремонтируемый за счет муниципальной казны, закреплен за сотрудником строительного контроля. Специалисты регулярно проводят мониторинг, решают возникающие вопросы, реагирует на поступающие обращения граждан. Все предложения отрабатываются в максимально короткие сроки.

Напомним, основной комплекс строительно-монтажных работ на территории городского округа завершается в конце октября.