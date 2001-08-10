Улицу Милицейскую и частично — Сахалинскую закроют в областном центре
По улице Сахалинской в районе пересечения с Милицейской закроют одну полосу проезжей части. Это необходимо для работ по реконструкции участка тепломагистрали, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.
С утра 5 июля для проезда транспорта полностью закроют улицу Милицейскую со стороны Сахалинской и одну полосу проезжей части Сахалинской в направлении с востока на запад. Автобусная остановка будет перенесена. Проезд к офисным зданиям 8б и 10 по улице Милицейской будет осуществляться только с Бумажной. Работы продлятся ориентировочно до 30 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.
Напомним, по улице Милицейской с 18 июня ведутся плановые работы по реконструкции 320 метров участка тепломагистрали, питающей центральную часть города. Для минимизации неудобств для горожан работа выполняется поэтапно.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, специалистам СКК удалось завершить первый этап работ на две недели раньше – 190 метров теплосети с увеличением диаметра проложены в новые железобетонные каналы. С 5 июля специалисты СКК приступят ко второму этапу работ - реконструкции 130 метров магистральной теплотрассы.
- С закрытия проезда довольно маленькой улицы началась большая работа. Реконструкция тепломагистрали с увеличением диаметра позволит обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение существующей жилой застройки центральной части города и подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства и перспективной застройки, - отметил заместитель генерального директора АО «СКК» по капитальным ремонтам и строительству Павел Капишов.
По окончанию всех работ нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.
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