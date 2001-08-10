Дорогу до Ёлочек заасфальтируют к 2020 году

Между селами Дальнее и Елочки около 3 километров грунтовой дороги. Летом автолюбители страдают от пыли, в межсезонье проезд затрудняет грязь. Решение этой проблемы уже началось. Полностью асфальт будет уложен в сентябре 2020 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В начале этого года по инициативе врио губернатора дорожный фонд увеличили на 60%. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее.

– На Сахалине и Курилах только треть дорог с твердым покрытием. Нужно как можно быстрее исправить сложившуюся ситуацию. В этом году идет подготовка проектов и первые работы, в следующем – начнется большая реконструкция. При этом муниципальные трассы – в приоритете, именно по ним каждый день люди ездят на работу, в школу, детский сад, – отметил Валерий Лимаренко.

На участке Дальнее – Елочки дорожные работы развернулись в июне. Несмотря на дождливую погоду, все выполняется по графику.

– В данный момент расчищаем полосу отвода, снимаем растительный грунт, готовим участок под отсыпку. Задействованы 10 человек и тяжелая техника – экскаватор, погрузчик, бульдозер, самосвалы, – рассказал начальник участка Валерий Ким.

Также глава региона посетил амбулаторию в Дальнем. Терапевт и педиатр ведут прием в приспособленном помещении – в здании детского сада №58 «Ручеек». Микрорайон активно застраивается, здесь живут около 12 тысяч человек. Чтобы попасть к узким специалистам и пройти медицинские обследования, жителям приходится обращаться в поликлинику №2 Южно-Сахалинска.

– Пожилым людям и семьям с детьми непросто постоянно ездить в город. К тому же, в амбулатории взрослый и детский потоки пациентов идут вместе. Это не соответствует медицинским нормам, – пояснила главный врач городской поликлиники №2 Мила Тен.

По этой проблеме сегодня тоже готово решение. Новое поликлиническое отделение на 120 посещений в смену планируют построить в Дальнем в 2021 году. Земельный участок уже определен.

– Сейчас мы лично ознакомились с работой амбулатории и убедились, что здесь требуется нестандартное решение, – рассказал руководитель сахалинского минздрава Владимир Ющук. – Не дожидаясь окончания строительства, нужно разделить взрослых и детей. Педиатр пока останется вести прием на прежнем месте. А для взрослых пациентов мы подготовим другое приспособленное помещение.

Кроме того, в этом году в Дальнем начнет работать еще один врач-терапевт. Сейчас специалиста подыскивают через кадровое агентство. Всего же до конца 2019 года для работы в островных медучреждениях планируется привлечь 200 квалифицированных врачей.