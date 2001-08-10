С начала года на Сахалине наказали 45 энерговоров

С начала 2019 года в мировые суды Сахалинской области было направлено 56 протоколов, составленных по выявленным фактам хищения электроэнергии. По рассмотренным в настоящее время делам вынесены решения о привлечении к административной ответственности 45 граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.

За последние годы сахалинские энергетики отмечают значительное снижение уровня хищений электроэнергии, добиться которого удалось благодаря внедрению современного парка учета в частном секторе, замене старого провода на самонесущий изолированный (СИП). Кроме того, энергетики регулярно проводят контрольные рейды, выявляя несанкционированные подключения к электросетям.

При обнаружении факта энерговоровства составляется акт о безучетном потреблении электроэнергии, материалы направляются в полицию, затем в суд. Согласно требованиям законодательства лицо, потребившее электроэнергию в обход прибора учета, обязано оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов, подключенных помимо счетчика, или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. Если лицо, уличенное в хищении, отказывается в добровольном порядке возмещать ущерб, его сумма взыскивается через суд. В таком случае помимо нанесенного ущерба потребитель должен будет оплатить государственную пошлину, исполнительный сбор, а также административный штраф (от 10 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч рублей для юридических лиц).

Энергетики обращают внимание потребителей, что в соответствии с вступившими в июне 2019 года в силу изменениями ст. 7.19. Кодекса об административных правонарушениях РФ увеличиваются штрафные санкции за повторное самовольное подключение к электрическим сетям. Для физических лиц штраф составит от 15 тыс. руб., юридических - от 200 тыс. руб. Должностные лица в этом случае облагаются административным штрафом в размере от 80 тыс. руб. с отстранением от деятельности на срок от 2-х лет.