С начала года на Сахалине наказали 45 энерговоров
С начала 2019 года в мировые суды Сахалинской области было направлено 56 протоколов, составленных по выявленным фактам хищения электроэнергии. По рассмотренным в настоящее время делам вынесены решения о привлечении к административной ответственности 45 граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.
За последние годы сахалинские энергетики отмечают значительное снижение уровня хищений электроэнергии, добиться которого удалось благодаря внедрению современного парка учета в частном секторе, замене старого провода на самонесущий изолированный (СИП). Кроме того, энергетики регулярно проводят контрольные рейды, выявляя несанкционированные подключения к электросетям.
При обнаружении факта энерговоровства составляется акт о безучетном потреблении электроэнергии, материалы направляются в полицию, затем в суд. Согласно требованиям законодательства лицо, потребившее электроэнергию в обход прибора учета, обязано оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов, подключенных помимо счетчика, или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. Если лицо, уличенное в хищении, отказывается в добровольном порядке возмещать ущерб, его сумма взыскивается через суд. В таком случае помимо нанесенного ущерба потребитель должен будет оплатить государственную пошлину, исполнительный сбор, а также административный штраф (от 10 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч рублей для юридических лиц).
Энергетики обращают внимание потребителей, что в соответствии с вступившими в июне 2019 года в силу изменениями ст. 7.19. Кодекса об административных правонарушениях РФ увеличиваются штрафные санкции за повторное самовольное подключение к электрическим сетям. Для физических лиц штраф составит от 15 тыс. руб., юридических - от 200 тыс. руб. Должностные лица в этом случае облагаются административным штрафом в размере от 80 тыс. руб. с отстранением от деятельности на срок от 2-х лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:51 Сегодня Массовые гулянья устроят в городском парке Южно-Сахалинска 7 июля
- 13:05 Сегодня Ярмарка выходного дня откроется завтра в Южно-Сахалинске
- 09:09 Сегодня Подвеску в форме острова Сахалин научать делать в музее книги Чехова
09:20 Сегодня Улицу Милицейскую и частично — Сахалинскую закроют в областном центре
12:10 28 Июня Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке
- 17:50 28 Июня Инспекторов ищут в ГИБДД Южно-Сахалинска
- 13:48 28 Июня Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
- 17:07 28 Июня Газопровод высокого давления построят во Владимировке
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?