Островитян приглашают на акцию «Моё здоровье»
Акция «Моё здоровье» состоится в Южно-Сахалинске в День семьи, любви и верности, 7 июля. Она будет проходить на двух площадках. Начало в 10:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Первая площадка развернется в южно-сахалинском городском парке. Индивидуальные консультации дадут невролог, терапевт, дерматолог и нарколог. Врач из горбольницы проведет УЗИ брахеоцефальных сосудов. А в мобильном диагностическом комплексе можно будет пройти флюорографию органов грудной клетки и маммографию.
Специалисты областного центра медпрофилактики проведут комплексное обследование, включающее в себя: экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг, комплексную оценку функций дыхательной системы, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. По результатам терапевт проведёт индивидуальное консультирование.
Всем желающим пройти обследование при себе следует иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. За 3 часа не употреблять пищу и не курить.
Одновременно представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» проведут анкетирование на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.
Кроме того, участники акции смогут записаться на прием в медицинские диагностические центры «Белая роза» для женщин и «Модус Вивенди» для мужчин.
Вместе с медиками участие в организации акции примут островные спортсмены. Они выступят с показательными выступлениями и организуют площадку спортивной активности.
Вторая медицинская площадка будет организована в Центре народной культуры «Радуга» по адресу: пл/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, 14. Здесь горожане смогут получить консультации врача-терапевта, сдать анализ крови на сахар и холестерин, пройти ЭКГ-диагностику, а также сделать флюорографию органов грудной клетки и маммографию в мобильном диагностическом комплексе.
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