Островитян приглашают на акцию «Моё здоровье»

Акция «Моё здоровье» состоится в Южно-Сахалинске в День семьи, любви и верности, 7 июля. Она будет проходить на двух площадках. Начало в 10:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Первая площадка развернется в южно-сахалинском городском парке. Индивидуальные консультации дадут невролог, терапевт, дерматолог и нарколог. Врач из горбольницы проведет УЗИ брахеоцефальных сосудов. А в мобильном диагностическом комплексе можно будет пройти флюорографию органов грудной клетки и маммографию.

Специалисты областного центра медпрофилактики проведут комплексное обследование, включающее в себя: экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг, комплексную оценку функций дыхательной системы, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. По результатам терапевт проведёт индивидуальное консультирование.

Всем желающим пройти обследование при себе следует иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. За 3 часа не употреблять пищу и не курить.

Одновременно представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» проведут анкетирование на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Кроме того, участники акции смогут записаться на прием в медицинские диагностические центры «Белая роза» для женщин и «Модус Вивенди» для мужчин.

Вместе с медиками участие в организации акции примут островные спортсмены. Они выступят с показательными выступлениями и организуют площадку спортивной активности.

Вторая медицинская площадка будет организована в Центре народной культуры «Радуга» по адресу: пл/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, 14. Здесь горожане смогут получить консультации врача-терапевта, сдать анализ крови на сахар и холестерин, пройти ЭКГ-диагностику, а также сделать флюорографию органов грудной клетки и маммографию в мобильном диагностическом комплексе.