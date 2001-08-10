Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2019
Сегодня 17:42
63,40|71,54|63,80
Зарядку и мастер-класс по маунтинбайку проведут для сахалинцев
11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский полицейский спас женщину от самоубийства

Сахалинский полицейский спас женщину от самоубийства

Инцидент произошел в Охе в минувший вторник, 2 июля. Тогда в дежурную часть районного отдела МВД поступило сообщение о том, что на краю крыши многоэтажного дома по улице Цапко стоит молодая женщина, которая, вероятно, хочет покончить с собой.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, на место были незамедлительно отправлены ближайшие экипажи полиции. Первым до адреса добрался сотрудник патрульно-постовой службы Артем Елисеев. Оценив обстановку, полицейский поднялся на крышу, стараясь, чтобы женщина его при этом не заметила.

Наверху он увидел, что гражданка уже стоит на самом краю и намеревается спрыгнуть. Тогда он незаметно подошел к женщине со спины и, схватив за руку, быстро оттащил от карниза на безопасное расстояние.

После гражданка была передана медикам для оказания помощи. Также позже выяснилось, что у нее имеется 6-летняя дочь. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?