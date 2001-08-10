Ярмарка выходного дня откроется завтра в Южно-Сахалинске

Завтра, 6 июля, в областном центре после реконструкции откроется ярмарка выходного дня. На площадке у Дома торговли состоятся развлекательная программа, приуроченная к Дню семьи, любви и верности, и День мороженого.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии, торжественная церемония открытия, намеченная на прошлые выходные, была перенесена по причине ливня. В этот раз организаторы надеются на благосклонность сахалинского лета и готовят розыгрыши с вкусными подарками.

На ярмарке выходного дня будет широко представлен ассортимент продукции сельского хозяйства, рыбной продукции от местных производителей и добывающих компаний. Рыба, морепродукты, консервы, пресервы, кулинария от известных островных компаний: ООО «Алексо», ООО «Рыбная лавка», ИП Ефимова, ИП Харченко, ИП Воротилов, ИП Зинаков, ООО «Восток Трейд Компани», ООО «Ликнар», ООО «Янтарное».

Свои товары предложат и крестьянские (фермерские) хозяйства региона. Посетители смогут приобрести молоко и молочную продукцию от КФХ «Мрия» и Забудского В.В., а также от владельцев личных подсобных хозяйств Корсаковского и Анивского районов.

Продукция овощеводства будет представлена КФХ «Пион», КФХ «Константинов А.Г.», КФХ «Кан В.М.», КФХ «Ново-Троицкое», ИП Со Ен Хи.

В зоне фуд-корта - широкий ассортимент мороженого, здесь же пройдут дегустации сладкого лакомства. Можно будет приобрести вкусную выпечку, приготовленную по традиционным рецептам из домашнего теста. Хот-доги с семью видами сосисок и другая продукция стрит-фуда подойдут для перекуса.

Помимо работы торговых точек предусмотрена большая площадка для развлечений и приятного досуга: зоны для фотосессий «Сладкое королевство» и «Сервиз Гжель», игровые автоматы для всей семьи, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, объемный дартс и боулинг. Игровая зона будет работать с 11.00 до 13.30.

В 11.30 состоится торжественная церемония открытия и стартует концертная программа от исполнителей Дома культуры «Родина». Режим работы торговых точек - с 9.00 до 16.00.