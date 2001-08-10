Ярмарка выходного дня откроется завтра в Южно-Сахалинске
Завтра, 6 июля, в областном центре после реконструкции откроется ярмарка выходного дня. На площадке у Дома торговли состоятся развлекательная программа, приуроченная к Дню семьи, любви и верности, и День мороженого.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии, торжественная церемония открытия, намеченная на прошлые выходные, была перенесена по причине ливня. В этот раз организаторы надеются на благосклонность сахалинского лета и готовят розыгрыши с вкусными подарками.
На ярмарке выходного дня будет широко представлен ассортимент продукции сельского хозяйства, рыбной продукции от местных производителей и добывающих компаний. Рыба, морепродукты, консервы, пресервы, кулинария от известных островных компаний: ООО «Алексо», ООО «Рыбная лавка», ИП Ефимова, ИП Харченко, ИП Воротилов, ИП Зинаков, ООО «Восток Трейд Компани», ООО «Ликнар», ООО «Янтарное».
Свои товары предложат и крестьянские (фермерские) хозяйства региона. Посетители смогут приобрести молоко и молочную продукцию от КФХ «Мрия» и Забудского В.В., а также от владельцев личных подсобных хозяйств Корсаковского и Анивского районов.
Продукция овощеводства будет представлена КФХ «Пион», КФХ «Константинов А.Г.», КФХ «Кан В.М.», КФХ «Ново-Троицкое», ИП Со Ен Хи.
В зоне фуд-корта - широкий ассортимент мороженого, здесь же пройдут дегустации сладкого лакомства. Можно будет приобрести вкусную выпечку, приготовленную по традиционным рецептам из домашнего теста. Хот-доги с семью видами сосисок и другая продукция стрит-фуда подойдут для перекуса.
Помимо работы торговых точек предусмотрена большая площадка для развлечений и приятного досуга: зоны для фотосессий «Сладкое королевство» и «Сервиз Гжель», игровые автоматы для всей семьи, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, объемный дартс и боулинг. Игровая зона будет работать с 11.00 до 13.30.
В 11.30 состоится торжественная церемония открытия и стартует концертная программа от исполнителей Дома культуры «Родина». Режим работы торговых точек - с 9.00 до 16.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:51 Сегодня Массовые гулянья устроят в городском парке Южно-Сахалинска 7 июля
- 13:05 Сегодня Ярмарка выходного дня откроется завтра в Южно-Сахалинске
- 09:09 Сегодня Подвеску в форме острова Сахалин научать делать в музее книги Чехова
09:20 Сегодня Улицу Милицейскую и частично — Сахалинскую закроют в областном центре
12:10 28 Июня Эрнеста Хемингуэя вспомнят в сахалинской областной библиотеке
- 17:50 28 Июня Инспекторов ищут в ГИБДД Южно-Сахалинска
- 13:48 28 Июня Южносахалинка получила условный срок за контрабанду стероидов
- 17:07 28 Июня Газопровод высокого давления построят во Владимировке
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?