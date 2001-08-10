Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2019
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14:35, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Предложений по благоустройству дворов ждут от южносахалинцев

Предложений по благоустройству дворов ждут от южносахалинцев

Администрация Южно-Сахалинска уведомляет горожан, что на 2020 год запланировано благоустроить 47 дворовых территорий. Адресный перечень размещен на официальном сайте мэрии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Собственникам помещений многоквартирных домов либо их представителю, выбранному на общем собрании собственников помещений, необходимо подтвердить участие своей дворовой территории в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Предложения необходимо направлять в электронной форме на почту: dgh@yuzhno-sakh.ru, до 19 июля включительно. Предложения по благоустройству, поступившие после указанного в уведомлении срока, а также не соответствующие прилагаемой форме, будут отклонены.

Стоит отметить, что адресные перечни подвергаются ежегодной корректировке на основании выделенных бюджетных ассигнований.

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