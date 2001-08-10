Больше 120 протоколов составили на незаконных южно-сахалинских продавцов с начала года
127 протоколов с начала 2019 года составили сотрудники административной комиссии Южно-Сахалинска по фактам незаконной уличной торговли на территории областного центра. Общая сумма штрафов составила 726 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями правоохранительных органов продолжают еженедельно проверять места незаконной торговли. В основном здесь сбываются продукты питания сомнительного качества, в том числе с истекшим сроком годности. Документы, подтверждающие безопасность продукции, а также медицинские книжки у продавцов отсутствуют. Торговля осуществляется в антисанитарных условиях, без холодильного оборудования, на пешеходной зоне либо проезжей части. Несмотря на то, что данные граждане на постоянной основе привлекаются к административной ответственности, свою «трудовую деятельность» они не прекращают. Кроме того, незаконные торговцы часто реализуют завезенный с материка товар (овощи, зелень, ягоду) под видом продукции местных товаропроизводителей, чем вводят покупателей в заблуждение.
Стоит отметить, что владельцы дачных участков реализуют выращенную собственными руками продукцию в основном в специально отведенных для этого местах. Под нарушения попадают чаще нелегальные перекупщики.
Информация об отсутствии у незаконных торговцев медицинских книжек оперативно направляется в Роспотребнадзор, а данные об иностранных гражданах, нарушающих российское законодательство, - в миграционную службу для принятия мер административного реагирования и миграционного контроля.
Напоминаем, за торговлю в не установленных для этих целей органами местного самоуправления местах предусмотрена административная ответственность: предупреждение либо наложение штрафа на граждан - до 5 000 рублей, на индивидуальных предпринимателей - до 20 000 рублей. За повторное нарушение размер штрафов увеличивается.
Сотрудники полиции к нарушителям применяют ст. 14.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица в виде административного штрафа в размере от 500 до 2000 руб. Протоколы по данной статье рассматривают мировые судьи.
Работа по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли на территории городского округа продолжается.
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