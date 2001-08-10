«Музеемобиль» привез на выставку драгоценностей 400 островитян
Музей книги Чехова «Остров Сахалин» завершил проект «Музеемобиль». Во второй половине июня были проведены викторины в двадцати островных сёлах, победители которых получили билеты пассажиров «Музеемобиля». Затем обладатели счастливых билетов на брендированном автобусе приезжали в Южно-Сахалинск, где посещали экскурсию по выставке «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019», знакомились с постоянными экспозициями музея и скульптурами чеховского сквера. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.
Сегодня, 5 июля, состоялась завершающая поездка «Музеемобиля», который доставил в музей жителей села Шебунино и Горнозаводска.
«Это первый опыт привлечения сельских жителей в наш музей, обычно мы ездим к ним с различными мероприятиями. Получив положительные, даже восторженные отзывы от музеемобилистов, мы рассмотрим возможность запуска "Музеемобиля" в рамках других крупных выставочных проектов», – рассказывает о планах на будущее директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
«Многие жители не хотели оставлять свои дела на дачах или просто не хотели выезжать в музей из села. Но после посещения экскурсий все были рады, что все же стали пассажирами "Музеемобиля", посмотрели выставки, а кто-то даже запланировал поездку в музей на будущее», – сообщила куратор проекта, и. о. заведующего музейно-массового отдела музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Мария Горбунова.
Напоминаем, последний день работы выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019» – 7 июля.
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