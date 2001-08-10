Золотых медалистов наградили на Сахалине
С успешным окончанием школы от имени правительства Сахалинской области ребят сегодня, 5 июля, поздравил глава региона Валерий Лимаренко. Дополнением к знакам отличия стали денежные премии – 100 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
По решению областных властей поощрение для отличников учебы удвоили – год назад ребята получали по 50 тысяч. В этом году региональных знаков «За особые успехи в учении» и премий удостоились 25 выпускников Сахалина и Курил. Все ребята на «отлично» закончили десятый и одиннадцатый классы и набрали не менее 75 баллов на ЕГЭ, включая экзамены по выбору.
– Получить золотые медали могут только самые умные и талантливые молодые люди. Вы – наш «золотой фонд», с вами мы связываем большие надежды на будущее. Сахалинской области нужны профессионалы, высококлассные специалисты. Уверен, вы ими обязательно станете, – обратился к отличникам Валерий Лимаренко.
Выпускник гимназии поселка Ноглики Константин Козюра признается, что его путь к золотой медали начался еще в первом классе.
– Нужно было всегда делать домашние задания. Некоторые предметы давались легко. Я люблю технический профиль – математику, физику, информатику, – рассказал медалист.
Константин стал лучшим учеником физико-математического отделения в областной школе для одаренных детей «Эврика». Отличная учеба не помешала ему получить первый взрослый разряд по лыжным гонкам и золотой знак ГТО. Теперь медалист собирается изучать электронику и робототехнику в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Никита Иванов из холмской школы №6 продемонстрировал блестящие результаты на ЕГЭ: 100 баллов по математике, 96 – по физике и русскому языку. Молодой человек – неоднократный призер и победитель олимпиад.
– У меня прекрасные учителя, они всегда помогали, если я что-то не понимал. Весь учебный год я усердно работал, поэтому и на экзаменах мне было не так сложно. Я не нервничал и не допускал ошибок, – поделился Никита.
А выпускница школы №9 города Холмска Екатерина Матрос интересуется естественными науками – химией и биологией. Девушка хочет стать нейрохирургом и планирует поступать в Сеченовский университет в Москве.
– На пятерки учусь с пятого класса. Не стану врать, что всегда было легко, но я сейчас я очень рада заслуженной награде, – рассказала медалистка.
Напомним, пять лет назад отличники учебы получали только федеральную золотую медаль. С 2014 года выпускникам школ Сахалина и Курил вручается дополнительная региональная награда. В этом году требования к медалистам стали еще серьезнее.
– По новым правилам школьники должны не только закончить десятый и одиннадцатый класс на «отлично» по всем предметам, но и с успехом сдать Единый государственный экзамен, – рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.
За федеральную золотую медаль достаточно набрать 70 баллов по обязательным предметам. 109 сахалинцев и курильчан смогли добиться таких успехов. Для получения регионального знака отличия «За особые успехи в учении» школьники должны быть круглыми отличниками в десятом и одиннадцатом классах, а также получить не ниже 75 баллов на всех экзаменах, в том числе по выбору.
ЕГЭ в 2019 году сдавали около трех тысяч выпускников, 769 одиннадцатиклассников набрали на едином госэкзамене от 80 и выше баллов. Пятеро одиннадцатиклассников в этом году сдали профильную математику, географию, русский язык и физику на 100 баллов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?