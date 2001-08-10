Золотых медалистов наградили на Сахалине

С успешным окончанием школы от имени правительства Сахалинской области ребят сегодня, 5 июля, поздравил глава региона Валерий Лимаренко. Дополнением к знакам отличия стали денежные премии – 100 тысяч рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По решению областных властей поощрение для отличников учебы удвоили – год назад ребята получали по 50 тысяч. В этом году региональных знаков «За особые успехи в учении» и премий удостоились 25 выпускников Сахалина и Курил. Все ребята на «отлично» закончили десятый и одиннадцатый классы и набрали не менее 75 баллов на ЕГЭ, включая экзамены по выбору.

– Получить золотые медали могут только самые умные и талантливые молодые люди. Вы – наш «золотой фонд», с вами мы связываем большие надежды на будущее. Сахалинской области нужны профессионалы, высококлассные специалисты. Уверен, вы ими обязательно станете, – обратился к отличникам Валерий Лимаренко.

Выпускник гимназии поселка Ноглики Константин Козюра признается, что его путь к золотой медали начался еще в первом классе.

– Нужно было всегда делать домашние задания. Некоторые предметы давались легко. Я люблю технический профиль – математику, физику, информатику, – рассказал медалист.

Константин стал лучшим учеником физико-математического отделения в областной школе для одаренных детей «Эврика». Отличная учеба не помешала ему получить первый взрослый разряд по лыжным гонкам и золотой знак ГТО. Теперь медалист собирается изучать электронику и робототехнику в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Никита Иванов из холмской школы №6 продемонстрировал блестящие результаты на ЕГЭ: 100 баллов по математике, 96 – по физике и русскому языку. Молодой человек – неоднократный призер и победитель олимпиад.

– У меня прекрасные учителя, они всегда помогали, если я что-то не понимал. Весь учебный год я усердно работал, поэтому и на экзаменах мне было не так сложно. Я не нервничал и не допускал ошибок, – поделился Никита.

А выпускница школы №9 города Холмска Екатерина Матрос интересуется естественными науками – химией и биологией. Девушка хочет стать нейрохирургом и планирует поступать в Сеченовский университет в Москве.

– На пятерки учусь с пятого класса. Не стану врать, что всегда было легко, но я сейчас я очень рада заслуженной награде, – рассказала медалистка.

Напомним, пять лет назад отличники учебы получали только федеральную золотую медаль. С 2014 года выпускникам школ Сахалина и Курил вручается дополнительная региональная награда. В этом году требования к медалистам стали еще серьезнее.

– По новым правилам школьники должны не только закончить десятый и одиннадцатый класс на «отлично» по всем предметам, но и с успехом сдать Единый государственный экзамен, – рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

За федеральную золотую медаль достаточно набрать 70 баллов по обязательным предметам. 109 сахалинцев и курильчан смогли добиться таких успехов. Для получения регионального знака отличия «За особые успехи в учении» школьники должны быть круглыми отличниками в десятом и одиннадцатом классах, а также получить не ниже 75 баллов на всех экзаменах, в том числе по выбору.

ЕГЭ в 2019 году сдавали около трех тысяч выпускников, 769 одиннадцатиклассников набрали на едином госэкзамене от 80 и выше баллов. Пятеро одиннадцатиклассников в этом году сдали профильную математику, географию, русский язык и физику на 100 баллов.