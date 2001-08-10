Семью из Смирных наградили знаком «Родительская слава»

Смирныховцы Андрей и Лариса Алатыревы счастливо женаты уже 26 лет, вместе они воспитывают десятерых детей. Накануне в Смирных в торжественной обстановке заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов вручил многодетной семье знак «Родительская слава», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– 8 июля в нашей стране будут отмечать День семьи, любви и верности. В преддверии этого прекрасного праздника поздравляю вас и желаю долгих лет семейного счастья, заботы и поддержки близких. А областное руководство, со своей стороны, сделает все необходимое, чтобы многодетных семей на Сахалине и Курилах становилось все больше, – сказал Сергей Наумов.

Алатыревы стали первой семьей, получившей почетный знак Сахалинской области «Родительская слава». Награду учредили в 2016 году. Она вручается папам и мамам, которые воспитывают семерых и более детей – как родных, так и усыновленных.

На награждение почетным знаком Алатыревы прибыли в полном составе – родители и все десять детей. В этом году в семье появились уже и внуки. Обладатели «Родительской славы» живут в Смирных. Андрей Николаевич работает машинистом котельной на муниципальном предприятии «Смирныховское ЖКХ». За высокие показатели в работе его неоднократно поощряло руководство.

Лариса Равшановна сейчас все свое время посвящает воспитанию детей. Старшие уже работают, младшие показывают хорошие достижения в учебе и вне уроков. Ребята посещают школу искусств, занимаются музыкой, рисованием и спортом, участвуют в творческих конкурсах и школьных олимпиадах. Старшей дочери – Анастасии – исполнилось 25 лет, а самому младшему – Вадиму – идет шестой год.

Заботу о семьях с детьми глава региона Валерий Лимаренко называет приоритетом в работе сахалинского правительства. Сегодня более 50 тысяч семей на Сахалине и Курилах пользуются различными мерами поддержки – это материнский капитал, единовременные и ежемесячные выплаты при рождении детей, финансовая помощь молодым мамам и студенческим семьям, компенсация расходов на одежду, питание и многие другие льготы.

Существенная помощь в островном регионе оказывается на улучшение жилищных условий. При появлении на свет второго ребенка родители могут получить около 250 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для семей с тремя детьми предусмотрена единовременная выплата на покупку или строительство жилья – до 2 миллионов рублей. Семьи, где воспитывается четверо и более детей, могут получить более весомую поддержку – в среднем 7,5 миллионов рублей на решение квартирного вопроса.

Родители первенцев тоже могут воспользоваться мерами социальной поддержки. Семьям, в которых родился первый ребенок, предоставляется единовременная выплата – около 55 тысяч рублей. А молодым мамам в возрасте от 19 до 25 лет при появлении на свет первого ребенка выплачивается региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей.