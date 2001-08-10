Комплекс по производству СПГ планируют построить в Поронайске
Газификация районов Сахалинской области будет ускорена. Эта договоренность достигнута в ходе совещания, посвященного вопросам газоснабжения и газификации, строительства газозапровочной инфраструктуры и социальных объектов в регионе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Сотрудничество правительства области и газовой компании носит стратегический характер. Недавно врио губернатора Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились, что к 2020 году будет актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации региона. Реализации этого соглашения был посвящен визит Виталия Маркелова.
По просьбе главы региона «Газпром» ускорит работы по газификации Холмского, Смирныховского и Томаринского районов.
– Проектирование начнется уже в следующем году, – сказал Валерий Лимаренко. – А в 2021-ом наступит время строительства. В результате жители трех районов прежде, чем планировалось, получат доступ к экологически чистому топливу.
Валерий Лимаренко также предложил перевести все виды транспорта островного региона, кроме воздушного, на использование экологически чистого топлива. Заместитель председателя правления газовой компании его поддержал.
– Мы обсуждали вопросы развития использования газомоторного топлива, которые охватывали весь спектр, включая автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, а также тему газификации котельных коммунальных и в целом использования природного газа для нужд Сахалинской области, – сказал Виталий Маркелов по итогам совещания.
Еще одна договоренность достигнута в ходе визита заместителя председателя правления «Газпрома». В текущем году газовой компании будет передан участок земли в областном центре для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня с ледовым дворцом, спортивным залом, бассейном, тиром, которыми смогут пользоваться в первую очередь жители области. Также на переданной территории появится административный офис «Газпрома» и жилые дома для сотрудников компании.
Сегодня уровень газификации Сахалинской области составляет всего 30%. Это примерно вдвое ниже среднероссийского показателя. Стопроцентный уровень газификации, которого добиваются островные власти, позволит улучшить экологическую обстановку в городах и селах, повысить качество жизни населения и открыть новые возможности для местных компаний.
Совместные планы правительства области и «Газпрома» включают также создание инфраструктуры для обеспечения компримированным и сжиженным природным газом коммунального хозяйства отдаленных районов на севере Сахалина и на Курильских островах. Комплекс по производству СПГ планируется возвести в Поронайске. Завод будет включать в себя две очереди. Каждая мощностью 5 тонн СПГ в час. Первую очередь построят в 2021-2022 годах.
– Это большая стратегическая работа в интересах жителей Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Можно сказать, «Газпром» планирует вместе с правительством региона создать на островах целую новую отрасль, а значит, и большое количество современных рабочих мест с достойной оплатой труда для сахалинцев и курильчан.
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