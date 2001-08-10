Продукты продолжают дорожать в Сахалинской области

Сводный индекс потребительских цен в островном регионе в июне 2019 года составил 100,1% (за период с начала года – 101,9%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,3% (за период с начала года - на 3,5%), непродовольственные товары - на 0,2% (за период с начала года - на 0,9%), на услуги цены снизились на 0,2% (за период с начала года выросли на 0,7%). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинстат.

В группе продовольственных товаров прирост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составил в среднем 0,9%. Средние цены на свёклу за месяц выросли на 11,9% (до 49,06 руб./кг), картофель – на 5,7% (до 37,86 руб./кг), морковь – на 2,5% (до 56,43 руб./кг), капусту белокочанную свежую – на 1,3% (до 53,78 руб./кг). Одновременно помидоры подешевели на 2,3% (до 201,20 руб./кг), огурцы – на 6,3% (до 156,55 руб./кг).

Среди фруктов яблоки подорожали на 4,9% (до 196,92 руб./кг), лимоны - на 4,0% (до 218,67 руб./кг), груши – на 2,5% (до 237,98 руб./кг), виноград – на 1,4% (до 340,71 руб./кг). Вместе с тем снизились цены на бананы на 1,7% (до 124,23 руб./кг).

Макаронные и крупяные изделия за месяц стали дороже на 0,4%, в том числе пшено - на 3,8% (до 101,16 руб./кг), крупа манная – на 1,0% (до 59,92 руб./кг), горох и фасоль – на 0,5% (до 64,50 руб./кг).

Среди мясопродуктов отмечается снижение цен на баранину на кости на 0,5%, печень говяжью – на 0,4%, окорочка куриные – на 0,3%. В то же время говядина на кости подорожала на 0,8%, колбаса вареная – на 0,7%, сосиски, сардельки – на 0,4%, куры охлажденные и мороженые – на 0,3%. Средние цены по области баранины на кости составили 570,69 руб./кг, печени говяжьей – 218,17 руб./кг, окорочков куриных – 204,07 руб./кг, говядины на кости – 455,14 руб./кг, колбасы вареной – 502,97 руб./кг, сосисок, сарделек – 441,97 руб./кг, кур охлажденных и мороженых – 196,37 руб./кг.

В группе рыбопродуктов рыба мороженая неразделанная подорожала на 2,7% (до 101,29 руб./кг), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 1,0% (до 168,26 руб./кг), сельдь солёная – на 0,4% (до 249,24 руб./кг).

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров соки фруктовые стали дороже на 2,2% (до 111,10 руб./литр), шоколад – на 1,9%, майонез – на 1,4% (до 255,70 руб./кг), кетчуп – на 1,3% (до 240,30 руб./кг), молоко питьевое стерилизованное – на 0,8% (до 107,22 руб./кг), яйца – на 0,4% (до 82,57 руб./кг), масло подсолнечное – на 0,3% (до 110,33 руб./кг). Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 4,2% (до 58,31 руб./кг), масло сливочное – на 0,7% (до 885,53 руб./кг), муку пшеничную – на 0,2% (до 52,58 руб./кг).

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров уголь подорожал на 1,5%, парфюмерно-косметические товары - на 1,0%, бумажно-беловые товары, белье детское – на 0,8%, моющие и чистящие средства, мебель, фарфоро - фаянсовая посуда, табачные изделия – на 0,6%, туфли женские, стеклянная посуда – на 0,4%, медикаменты – на 0,3%.

На региональном рынке нефтепродуктов средние цены на бензин автомобильный выросли на 0,9%, в том числе бензин автомобильный марки АИ-95 подорожал на 1,1%, АИ-98 – на 1,0%, АИ-92 – на 0,6%. Средние цены на дизельное топливо остались практически на уровне прошлого месяца.

В июне отмечался рост цен на отдельные виды услуг. Так, поездки в Грецию обходятся теперь на 4,7% дороже, абонентская плата за мобильный интернет увеличилась на 3,4%, модельные стрижки для мужчин и женщин стали дороже на 0,1%. Одновременно на 19,1% снизилась стоимость поездок на отдых в Китай и на 5,5% - в Тайланд.

С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Он включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июня 2019 г. составила 5869,49 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,0%, к декабрю 2018 г. – на 6,5% (за июнь 2018 г. – 5378,90 рубля, к предыдущему месяцу – 100,0%, к декабрю 2017 г. выросла на 2,3%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5756,37 рубля, Поронайске – 5633,34 рубля, Корсакове – 5674,30 рубля, Охе – 6813,14 рубля.