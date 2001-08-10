Тихоокеанское
информационное агентство
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10:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Останки советского воина обнаружили на острове Шумшу

Останки советского воина обнаружили на острове Шумшу

На острове Шумшу началась очередная поисковая экспедиция. Первая группа активистов Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» приступила к работе в конце июня. Основная задача группы – разведка местности и поиск погибших советских воинов в районе высоты Северная и на берегу в месте высадки советского десанта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "Поискового движения России". Поисковики также приступили к раскопкам в бывших японских траншеях, в которых ранее также были обнаружены останки погибших советских и японских солдат и различные предметы военного времени. Погода по традиции не радует, постоянные туманы, морось и ветер сопровождают поисковиков практически каждый день.

6 июля поисковая разведка принесла первый значимый результат. В районе танкового рва, который опоясывает подходы к высоте 165, поисковик Алексей Бурундуков обнаружил погибшего советского солдата. Воин был найден благодаря стальному шлему, на который сработал металлоискатель. В предыдущие годы, в самом танковом рве и поблизости поисковики находили только предметы амуниции советских воинов: фляжки, котелки, противогазы, малые пехотные лопатки. Все то, что по-видимому они оставляли перед атакой. Место обнаружения зафиксировано, поиск продолжается, эксгумацией останков воина займется вторая группа активистов, которая также уже направляется на остров. В общей сложности, поисковики планирует работать на острове не менее месяца, но свои коррективы может внести погода.

Это уже шестая по счету экспедиция на северокурильский остров. Всего в результате поисковых работ на острове, с 2014 года были обнаружены останки 112 погибших советских воинов и 52 солдата японской армии. Найдены и переданы в музеи Сахалинской области сотни предметов представляющих историческую ценность.

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