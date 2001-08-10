Останки советского воина обнаружили на острове Шумшу
На острове Шумшу началась очередная поисковая экспедиция. Первая группа активистов Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» приступила к работе в конце июня. Основная задача группы – разведка местности и поиск погибших советских воинов в районе высоты Северная и на берегу в месте высадки советского десанта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "Поискового движения России". Поисковики также приступили к раскопкам в бывших японских траншеях, в которых ранее также были обнаружены останки погибших советских и японских солдат и различные предметы военного времени. Погода по традиции не радует, постоянные туманы, морось и ветер сопровождают поисковиков практически каждый день.
6 июля поисковая разведка принесла первый значимый результат. В районе танкового рва, который опоясывает подходы к высоте 165, поисковик Алексей Бурундуков обнаружил погибшего советского солдата. Воин был найден благодаря стальному шлему, на который сработал металлоискатель. В предыдущие годы, в самом танковом рве и поблизости поисковики находили только предметы амуниции советских воинов: фляжки, котелки, противогазы, малые пехотные лопатки. Все то, что по-видимому они оставляли перед атакой. Место обнаружения зафиксировано, поиск продолжается, эксгумацией останков воина займется вторая группа активистов, которая также уже направляется на остров. В общей сложности, поисковики планирует работать на острове не менее месяца, но свои коррективы может внести погода.
Это уже шестая по счету экспедиция на северокурильский остров. Всего в результате поисковых работ на острове, с 2014 года были обнаружены останки 112 погибших советских воинов и 52 солдата японской армии. Найдены и переданы в музеи Сахалинской области сотни предметов представляющих историческую ценность.
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