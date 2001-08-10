Сибирский Хогвартс станет бесплатным для жителей Сахалина
Новосибирская ФМШ выиграла грант в размере 574,1 млн рублей из федерального бюджета, значительная часть средств пойдет на расходы по питанию и проживанию учеников. Это позволит с нового учебного года отменить родительскую плату за интернатное содержание для всех учеников, в том числе из Сахалинской области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального
Заседание Комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по предоставлению грантов на развитие сети специализированных учебных научных центров России состоялось 1 июля. Всего на конкурс было подано 17 заявок. Победителями признаны четыре организации, среди них — Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), известный также как новосибирская физматшкола.
Согласно итогам конкурса, до конца 2019 года СУНЦ НГУ получит на развитие 175,4 млн рублей, в 2020 году – 199,5 млн рублей, в 2021 году – 199,2 млн рублей. Общий объем финансирования составит 574,1 млн рублей.
Таким образом, с нового учебного года СУНЦ НГУ прекращает взимать плату за интернатное содержание с родителей учеников (ранее родители платили до 133 тысяч рублей в год). Это изменение касается как нынешних физматшкольников, так и детей, которые только поступят в СУНЦ НГУ после Летней школы, которая пройдет в августе. От платы за интернат будут освобождены родители всех учеников, независимо от региона проживания. Коснется нововведение и физматшкольников, приехавших с Сахалина. Все расходы, связанные с проживанием и питанием детей, в течение ближайших трех лет будут компенсироваться из федерального бюджета.
– СУНЦ НГУ всегда стремился по возможности снизить для родителей плату за интернат. Ученики получали скидки за хорошую учебу, могли рассчитывать на снижение платы и дети из малообеспеченных семей. Поддержкой учащихся ФМШ активно занимались и занимаются фонды, созданные нашими выпускниками. Специально для физматшкольников разработаны стипендиальные программы, в их числе самая крупная — у Института ядерной физики СО РАН. Однако мы понимали, что этого недостаточно: финансовый барьер мог остановить родителей еще на этапе отбора в СУНЦ. И сегодня мы рады, что этого барьера не стало. Мы готовы к тому, что в новых условиях вырастет конкуренция среди абитуриентов. Надеемся, будут готовы к этому и сами ребята, ведь уже в этом году Летняя школа соберет 700 талантливых старшеклассников со всей России и зарубежья. И лучшие ученики Летней школы смогут поступить к нам уже без платы за интернат, – говорит директор СУНЦ НГУ Николай Иванович Яворский.
Летняя школа СУНЦ НГУ откроется 1 августа в новосибирском Академгородке. Сейчас в списках ее учеников — 12 старшеклассников с Сахалина. При успешном окончании Летней школы они могут рассчитывать на поступление в физматшколу. Ребята из Сахалинской области есть и среди тех, кто поступил в физматшколу раньше и в новом учебном году продолжит учебу в СУНЦ НГУ.
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