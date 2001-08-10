Тихоокеанское
информационное агентство
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12:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Абилимпикс" ждёт приём заявок на участие от сахалинцев

Открыт сбор заявок для участия в IV региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие пройдет 5 и 6 сеннтября в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного департмента развития среднего профессионального образования.

 

Компетенции IV Сахалинского областного чемпионата в категориях "школьники", "студенты" и "специалисты":

  1. Администрирование баз данных
  2. Бисероплетение
  3. Вязание спицами
  4. Вязание крючком
  5. Гончарное дело
  6. Дизайн персонажей/Анимация
  7. ДОУ и архивоведение
  8. Издательское дело
  9. Изобразительное искусство
  10. Клининг
  11. Ландшафтный дизайн
  12. Малярное дело
  13. Поварское дело
  14. Портной
  15. Разработчик виртуальной и дополненной реальности
  16. Робототехника
  17. Столярное дело
  18. Художественное вышивание
  19. Швея (швейное дело)

Возрастная группа участников: с 14 до 65 лет. Участие в конкурсе бесплатное.

Победители регионального этапа получат путёвку на финал национального чемпионата, который состоится с 20 по 22 ноября в Москве.

Работодателям предлагается стать участниками деловой программы, посетить площадки проведения соревнований, круглый стол с участием специалистов системы СПО и организаций, работающих с инвалидами. Кроме этого, работодатели могут выступать партнерами чемпионата и экспертами компетенций.

 

Заявки и вопросы, предложения по проведению компетенций принимаются в региональном центре "Абилимпикс" по телефону: 300-269 или по электронной почте abilimpics65@mail.ru. Руководитель центра – Светлана Юрьевна Кашкина.

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