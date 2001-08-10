"Абилимпикс" ждёт приём заявок на участие от сахалинцев

Открыт сбор заявок для участия в IV региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие пройдет 5 и 6 сеннтября в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного департмента развития среднего профессионального образования.

Компетенции IV Сахалинского областного чемпионата в категориях "школьники", "студенты" и "специалисты":

Администрирование баз данных Бисероплетение Вязание спицами Вязание крючком Гончарное дело Дизайн персонажей/Анимация ДОУ и архивоведение Издательское дело Изобразительное искусство Клининг Ландшафтный дизайн Малярное дело Поварское дело Портной Разработчик виртуальной и дополненной реальности Робототехника Столярное дело Художественное вышивание Швея (швейное дело)

Возрастная группа участников: с 14 до 65 лет. Участие в конкурсе бесплатное.

Победители регионального этапа получат путёвку на финал национального чемпионата, который состоится с 20 по 22 ноября в Москве.

Работодателям предлагается стать участниками деловой программы, посетить площадки проведения соревнований, круглый стол с участием специалистов системы СПО и организаций, работающих с инвалидами. Кроме этого, работодатели могут выступать партнерами чемпионата и экспертами компетенций.

Заявки и вопросы, предложения по проведению компетенций принимаются в региональном центре "Абилимпикс" по телефону: 300-269 или по электронной почте abilimpics65@mail.ru. Руководитель центра – Светлана Юрьевна Кашкина.