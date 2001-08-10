Более ста островитян прошли по пешей тропе «Северное кольцо»

Пройти 9 километров по одной из самых интересных пеших троп, которая пролегает на территории СТК «Горный воздух», пригласили организаторы. Жители и гости Южно-Сахалинска с удовольствием откликнулись на призыв. Поход стал не только туристическим, но и экологическим. По пути участники собирали мусор, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Спортивно- туристический комплекс «Горный воздух» разработал ряд мероприятий, которые будут проходить каждые выходные: соревнования, пешие походы, фестивали, праздники для детей и их родителей, - отметила специалист по продвижению комплекса Анастасия Ульянова.

Сахалинцы остались довольны. По пути они делились эмоциями друг с другом и рассказывали о растениях, которые им встречались.

- Нам очень понравилось. Маршрут длинный, мы были с ребенком, но она прекрасно дошла. Ещё бодра и весела, - рассказывают участники.

- Мы теперь постоянно будем следить за вашими анонсами. Нам так понравилось. Мы пришли с подругами. Взяли с собой чай, бутерброды, поболтали, - рассказывают туристы.

В массовом походе приняло участие более ста человек. Все вместе они собрали всего несколько мешков мусора. Тропа оказалась чистой.