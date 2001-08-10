Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2019
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12:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с синегорцами

 

Во вторник, 9 июля, глава региона с рабочей поездкой посетит село Синегорск. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По итогам визита состоится традиционная встреча с жителями. Пообщаться с Валерием Лимаренко синегорцы смогут в администрации села по адресу: улица Коммунистическая, 16. Начало мероприятия – в 17:00.

Перед встречей, в 16:00, состоится личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками городской администрации.

Приглашаются все желающие.

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