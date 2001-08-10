Островные школьники вернулись из сочинского центра «Сириус»

Четверо сахалинских школьников вернулись из сочинского образовательного центра «Сириус». Там проходила июньская математическая образовательная программа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

В образовательной программе участвовали семиклассник из лицея №2 Дмитрий Григорьев, ученики 8-х классов гимназии №2 Александр Беспалов, лицея №2 Денис Сон и Вадим Ямбаев. Каждый потенциальный участник образовательной программы проходил конкурсный отбор, где рассматривались его профильные достижения.

В «Сириусе» с ребятами работали ведущие ученые и педагоги страны. Программа включала в себя углубленное изучение предмета, различные математические соревнования, лекции. Ежедневно занятия длились по 6 часов. В насыщенном графике нашлось место не только для учебы, но и для культурной программы.

Всего с начала 2019 года в «Сириусе» прошли обучение шестеро сахалинских школьников и четыре педагога повысили свою квалификацию.

- Приятно, что наши школьники успешно проходят отбор среди сотен ребят, желающих участвовать в образовательных сменах. Обучение в «Сириусе» - это замечательная возможность получить новые знания, впечатления и конечно, стимул для дальнейшего развития, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей, заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Людмила Сакович.

В конце июля еще одна школьница из Южно-Сахалинска отправится в «Сириус». Ученица 9 класса Ким Ми Ра из лицея №2 станет участницей августовской образовательной программы по химии.