Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2019
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13:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островные школьники вернулись из сочинского центра «Сириус»

Островные школьники вернулись из сочинского центра «Сириус»

Четверо сахалинских школьников вернулись из сочинского образовательного центра «Сириус». Там проходила июньская математическая образовательная программа, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра оценки качества образования.

В образовательной программе участвовали семиклассник из лицея №2 Дмитрий Григорьев, ученики 8-х классов гимназии №2 Александр Беспалов, лицея №2 Денис Сон и Вадим Ямбаев. Каждый потенциальный участник образовательной программы проходил конкурсный отбор, где рассматривались его профильные достижения.

В «Сириусе» с ребятами работали ведущие ученые и педагоги страны. Программа включала в себя углубленное изучение предмета, различные математические соревнования, лекции. Ежедневно занятия длились по 6 часов. В насыщенном графике нашлось место не только для учебы, но и для культурной программы.

Всего с начала 2019 года в «Сириусе» прошли обучение шестеро сахалинских школьников и четыре педагога повысили свою квалификацию.

- Приятно, что наши школьники успешно проходят отбор среди сотен ребят, желающих участвовать в образовательных сменах. Обучение в «Сириусе» - это замечательная возможность получить новые знания, впечатления и конечно, стимул для дальнейшего развития, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей, заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Людмила Сакович.

В конце июля еще одна школьница из Южно-Сахалинска отправится в «Сириус». Ученица 9 класса Ким Ми Ра из лицея №2 станет участницей августовской образовательной программы по химии.

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