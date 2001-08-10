Светофоры отключат на четырёх перекрёстках Южно-Сахалинска

Временные отключения светофорных объектов 8 и 9 июля в рамках плановых работ по техническому обслуживанию ожидаются на нескольких перекрестах Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Сегодня, 8 июля, ограничения коснутся перекрестков ул. Ленина — пр. Победы и ул. Ленина — Коммунистического проспекта, а завтра, 9 июля, - перекрестков ул. Ленина — ул. Сахалинской и пр. Мира — ул. Сахалинской.

Автомобилистов просят быть внимательными при пересечении указанных перекрестков.