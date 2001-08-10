Глава сахалинского следкома ответит на вопросы жителей Ноглик

Личный прием граждан пройдет в межрайонном следственном отделе Тымовска (с местом дислокации в пгт. Ноглики) в среду, 10 июля. Его проведет руководитель областного следственного управления Александр Тюменцев. Всех желающих ждут с 10:00 до 12:00 по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская, 21. сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу следкома.

Предварительная запись на прием будет осуществляться до 16:00 9 июля по телефону 8 (42-447) 2-14-32.

Кроме того, о желании записаться на личный прием граждане могут сообщить на сайт следственного управления, указав фамилию, имя, отчество, существо обращения и свои контактные данные.