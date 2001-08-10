Более 300 южносахалинцев обследовались в ходе акции "Моё здоровье"
В Южно-Сахалинске более трехсот человек обследованы в ходе воскресной профилактической акции. Представители областных медучреждений работали на двух площадках. В городском парке им. Гагарина и в центре культуры «Радуга» все желающие смогли проконсультироваться с врачами и пройти ряд обследований, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
В стеклянном павильоне на территории парка культуры и отдыха консультации давали невролог, терапевт, дерматолог и нарколог. Здесь же специалисты центра медпрофилактики предлагали пройти комплексное скрининговое обследование: анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг, комплексную оценку функций дыхательной системы, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. Особой популярностью пользовались ультразвуковые исследования брахеоцефальных сосудов.
- Давно хотела записаться на УЗИ, - поделилась жительница областного центра Олеся Загоровская. – Но, как обычно, времени на собственное здоровье не хватает, повседневная рутина затягивает. Поэтому я считаю, что подобные акции необходимы. Можно не тратить время на походы по поликлиникам, а попасть к врачам без талончиков, в одном месте, в одно время.
Остановку в парке сделал и мобильный диагностический комплекс, где делали флюорографию органов грудной клетки и маммографию.
- Наша главная цель - акцентировать внимание на вопросах сохранения и укрепления здоровья, напомнить о необходимости регулярных профилактических осмотров. Привлекаем докторов узкого профиля, чтобы сахалинцы могли проконсультироваться с врачами без предварительной записи, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра медпрофилактики Елена Столярова.
Мастер спорта по тайскому боксу провёл для собравшихся «физкультминутку». В программе были и викторины по здоровому образу жизни.
А сотрудники детской поликлиники напоминали о ценности здоровья при помощи специальной выставки. Особый интерес у молодого поколения вызвали «пьяные очки», имитирующие зрение человека в состоянии алкогольного опьянения, кашляющая пепельница и модель «Курильщицы Сью».
В ЦНК «Радуга» Новоалександровска участники акции смогли получить консультации врача-терапевта, сдать анализ крови на сахар и холестерин, пройти ЭКГ-диагностику, флюорографию органов грудной клетки и маммографию.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?