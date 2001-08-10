Более 300 южносахалинцев обследовались в ходе акции

В Южно-Сахалинске более трехсот человек обследованы в ходе воскресной профилактической акции. Представители областных медучреждений работали на двух площадках. В городском парке им. Гагарина и в центре культуры «Радуга» все желающие смогли проконсультироваться с врачами и пройти ряд обследований, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В стеклянном павильоне на территории парка культуры и отдыха консультации давали невролог, терапевт, дерматолог и нарколог. Здесь же специалисты центра медпрофилактики предлагали пройти комплексное скрининговое обследование: анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг, комплексную оценку функций дыхательной системы, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. Особой популярностью пользовались ультразвуковые исследования брахеоцефальных сосудов.

- Давно хотела записаться на УЗИ, - поделилась жительница областного центра Олеся Загоровская. – Но, как обычно, времени на собственное здоровье не хватает, повседневная рутина затягивает. Поэтому я считаю, что подобные акции необходимы. Можно не тратить время на походы по поликлиникам, а попасть к врачам без талончиков, в одном месте, в одно время.

Остановку в парке сделал и мобильный диагностический комплекс, где делали флюорографию органов грудной клетки и маммографию.

- Наша главная цель - акцентировать внимание на вопросах сохранения и укрепления здоровья, напомнить о необходимости регулярных профилактических осмотров. Привлекаем докторов узкого профиля, чтобы сахалинцы могли проконсультироваться с врачами без предварительной записи, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра медпрофилактики Елена Столярова.

Мастер спорта по тайскому боксу провёл для собравшихся «физкультминутку». В программе были и викторины по здоровому образу жизни.

А сотрудники детской поликлиники напоминали о ценности здоровья при помощи специальной выставки. Особый интерес у молодого поколения вызвали «пьяные очки», имитирующие зрение человека в состоянии алкогольного опьянения, кашляющая пепельница и модель «Курильщицы Сью».

В ЦНК «Радуга» Новоалександровска участники акции смогли получить консультации врача-терапевта, сдать анализ крови на сахар и холестерин, пройти ЭКГ-диагностику, флюорографию органов грудной клетки и маммографию.