Остановку на улице Украинской Южно-Сахалинска перенесут

Актуальные для развития 20-го микрорайона вопросы жители ул. Украинской и ул. Карьерной накануне обсудили с представителями администрации Южно-Сахалинска. Встречу организовал Общероссийский народный фронт, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Присутствовавший на встрече активист ОНФ Кирилл Кобяков пояснил, что мероприятие было организовано по просьбе жителей микрорайона, которые обеспокоены развитием лишь центральных районов областного центра. Узнав о ряде проблемных моментов, ОНФ не остался равнодушным, вышел на местных активистов и организовал данное мероприятие.

Большая часть вопросов была посвящена проведению ремонтных работ. Так, жители обеспокоены, что на дворе середина лета, а никаких работ по ремонту дворовых территорий, запланированных на этот год, не производится.

Как объяснил представитель МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», в нынешнем году в планах администрации привести в порядок 2 двора в 20-м микрорайоне: ул. Карьерная, 25, 27, ул. Украинская, 15а; ул. Украинская, 7, 9. По первому адресу подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам со дня на день. Срок исполнения контракта по второй дворовой территории - 15 октября, и на сегодня продолжаются процедуры по выбору подрядчика.

Собравшимся еще раз напомнили, что капитальный ремонт дворовой территории жилых домов № 1, 1а, 3 и 3а по ул. Украинской будет проведен в 2020 году. Уже разработан эскиз проекта, который представлен жителям для обсуждения и внесения предложений.

Житель дома № 3 по ул. Украинской Александр Стеблин озадачился вопросом ремонта своей дворовой территории:

- Изначально нам сказали, что благоустройство нашего двора вошло в проект капитального ремонта ул. Украинской. Но сейчас дошли сведения, что этого не будет. Получается, мы остались без двора?

Представитель управления дорожного хозяйства и благоустройства заверил, что дворовую территорию жилого дома № 3, как и было запланировано, приведут в порядок в нынешнем году в рамках масштабного капремонта ул. Украинской. Строительно-монтажные работы начнутся по окончании ремонта проезжей части на ул. Украинской от НУЗ «Дорожная больница» до ул. Карьерной.

Вновь на встрече был затронут вопрос организации рядом с жилым домом № 1 разворотной площадки для общественного транспорта. По мнению людей, выхлопные газы отрицательно влияют на экологическую обстановку микрорайона. Специалисты напомнили собравшимся, что проектом в тупиковой части ул. Украинской предусмотрено расширение, которое позволит осуществлять лишь маневрирование автомобилей экстренных служб, а также разворачиваться любому транспорту. Обозначенный участок не является стоянкой или парковкой. После ремонта здесь установят соответствующие знаки. Данный узел разработан с учетом всех нормативов, действующих стандартов, проектная документация прошла государственную экспертизу. Все автобусные остановки размещены с учетом действующих норм и расстояний от социальных объектов, жилых районов, общественных мест и территорий. Конечную остановку для общественного транспорта оборудуют напротив жилого дома № 3.