Юных сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского рисунка

На Сахалине стартовал прием работ на всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», посвященный теме заботы о водных ресурсах нашей страны и их сбережения. Организатор конкурса - министерство природных ресурсов и экологии России в рамках программы «Вода России» при поддержке движения ЭКА, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2019 году конкурс пройдет уже в шестой раз. Обновлённый список номинаций включает тематические направления по 11 водным объектам из майского указа президента РФ, а также спецноминацию «Водоем моего родного края».

Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса было прислано более 50 000 работ. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 5 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 18 номинациям принимаются до 30 сентября 2019 года. Формат конкурса позволяет детям реализовать свои творческие способности, а параллельно задуматься и самим сделать выводы о роли воды в нашей жизни и о влиянии, которое каждый оказывает на водные ресурсы.

В этом году участники конкурса также могут получить спецприз от Дмитрия Кобылкина - министра природных ресурсов и экологии России. Он лично выберет одну из работ участников.

«Мы ценим вклад абсолютно каждого участника Конкурса! Внимание, забота и осознанность уникальности каждого водоема нашей страны - вот, что действительно ценно. Номинация «Водоем моего родного края» - призвана обратить внимание подрастающего поколения и их родителей на природные богатства, которые нас окружают, не только с потребительской точки зрения. Подобная практика служит фундаментом нашего экологического будущего». – отметил он..

Участники конкурса могут подать одну или несколько работ по 18 номинациям в трех темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты». И одной специальной номинации от благотворительного фонда «Спасем Планету» – «Жизнь планеты в наших руках».

Жюри предстоит определить победителей в 19 номинациях: «Образ воды», «Вода – это жизнь», «Страна воды», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «озеро Байкал», «Телецкое озеро», «Ладожское озеро», «Онежское озеро», «река Волга», «река Обь», «река Енисей», «река Дон», «река Амур», «река Урал» и «река Печора», «Водоем моего родного края».