Приёмная комиссия Тихоокеанского медуниверситета начала работу в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начала работу выездная приёмная комиссия Тихоокеанского государственного медуниверситета. Представители ВУЗа ведут приём документов в областном медицинском колледже. Только в первый день сюда обратились 44 абитуриента, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

- Поступаю на медико-профилактическое направление. Будущая специальность гигиенист-эпидемиолог. По 8 часов в день готовился с начала весны, чтобы набрать максимальное число баллов во время ЕГЭ по профильным предметам, – рассказал один из выпускников, пришедший сдавать документы.

В основном поступающие выбирают специальность «Лечебное дело». При подаче документов они могут проконсультироваться по всем интересующим вопросам, причём не только у будущих преподавателей. Членам комиссии помогает третьекурсница ТГМУ.

- Спрашивают про количество баллов, какие шансы на поступление, про конкурс на различные специальности. Интересуют и бытовые вопросы, смогут ли заселиться в общежитие и так далее, – отметила Лидия Шевелева, на Сахалине она сейчас одновременно проходит практику в областной больнице.

В этом году для сахалинцев, которые собираются поступить в медицинские ВУЗы Дальнего Востока, предусмотрено 100 целевых направлений, это вдвое больше, чем в 2018-ом году. 60 из них планируется выдать тем, кто собирается учиться в Тихоокеанском государственном медуниверситете.

- Мы четвёртый год выезжаем на Сахалин, принимаем документы, в среднем, от 100-110 абитуриентов. Проходной бал формируется, когда завершается этот процесс. К примеру, в прошлом году по направлению «лечебное дело» на бюджетное место проходными были 193 балла, на специальность «стоматология» – 226 баллов, на медико-профилактическое дело – 167, будущим педиатрам требовалось набрать 189 баллов. Это те специальности, которые абитуриенты выбирают чаще всего, – сообщила ответственный секретарь выездной приёмной комиссии ТГМУ Евгения Корнеева.

Приём документов от сахалинцев продлится до 11 июля. Для тех, кто не сдавал ЕГЭ, будут организованы вступительные испытания по русскому языку, биологии, химии, математике.