Южносахалинцы могут проголосовать за проект будущего сквера

Администрация Южно-Сахалинска уведомляет жителей и гостей областного центра о проведении голосования по выбору одного общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2020 году. Голосование состоится 19 августа 2019 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

К указанной дате островитяне могут либо обозначить свой вариант общественной территории, либо выбрать из трех предложенных администрацией. Для этого необходимо заполнить заявку, которая размещена на официальном сайте администрации города, и направить на электронный адрес: dgh@yuzhno-sakh.ru.

Предложения принимаются до 18 июля включительно. Итоги будут подведены к концу августа.