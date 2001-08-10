Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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Проезд у южно-сахалинской школы №6 закроют на семь дней
10:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут проголосовать за проект будущего сквера

Администрация Южно-Сахалинска уведомляет жителей и гостей областного центра о проведении голосования по выбору одного общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2020 году. Голосование состоится 19 августа 2019 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

К указанной дате островитяне могут либо обозначить свой вариант общественной территории, либо выбрать из трех предложенных администрацией. Для этого необходимо заполнить заявку, которая размещена на официальном сайте администрации города, и направить на электронный адрес: dgh@yuzhno-sakh.ru.

Предложения принимаются до 18 июля включительно. Итоги будут подведены к концу августа.

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