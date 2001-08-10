Выездной прием граждан прошёл в Синегорске
Выездной прием граждан для жителей сел Санаторное и Синегорск провел вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг. На встрече горожане смогли задать вопросы представителям структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
В ходе встречи был озвучен ряд проблемных тем, связанных с ремонтом дорог, изношенными коммуникациями, благоустройством дворовых территорий. Также обсуждались возможность увеличения количества автобусных рейсов в утренние часы и снос разрушенного здания бывшей угледобывающей шахты.
Как пояснил вице-мэр Александр Гринберг, в этом году проводится комплекс инженерных изысканий для дальнейшей разработки проектной документации на капитальный ремонт дорог, который планируют выполнить в 2020 году. Строительно-монтажные работы будут проходить поэтапно: обустройство качественного основания из непучинистых материалов, создание водопропускной системы. Кроме того, в следующем году новое асфальтобетонное покрытие появится на участке от ул. Ключевской (Ново-Александровск) до с. Санаторного. Параллельно ведутся работы по инженерным изысканиям на участке грунтовой дороги от с. Санаторного до путепровода на 19-м километре. В планах мэрии отремонтировать все дороги Синегорска до 2024 года.
Жителей дома № 9 по ул. Коммунистической интересовало, будет ли отремонтирована подпорная стена, которая сейчас сильно наклонилась и находится в аварийном состоянии. Александр Гринберг взял этот вопрос на личный контроль и пообещал, что в ближайшие 2 месяца подпорную стену восстановят. Специалистам администрации Южно-Сахалинска будет поручено разработать комплекс мер по содержанию и ремонту таких сооружений.
На вопрос синегорцев о плохом качестве воды во время паводков заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов ответил, что в районе плотины планируется установка резервуара чистой воды (РЧВ) и модульной фильтровальной станции. Они позволят обеспечить подачу воды питьевого качества независимо от природных условий.
Также на встрече синегорцы предложили увеличить количество утренних автобусных рейсов из Синегорска в Южно-Сахалинск и обратно. В ближайшие дни эта просьба будет реализована.
Немало вопросов вызвала тема старых гаражей и сараев. Эти объекты установлены незаконно и в ходе благоустройства дворов будут снесены. Их владельцы недовольны этим, однако решение уже принято. По результатам опроса более 80% жильцов дома № 65 по ул. Коммунистической проголосовали за ликвидацию заброшенных сараев и аварийных гаражей.
Любой вопрос или жалоба жителей Синегорска не останется без внимания. Обращения граждан внесены в протокол встречи. По каждому из пунктов даны соответствующие поручения профильным структурным подразделениям.
Работа с населением в формате встреч и выездных приемов ведется администрацией Южно-Сахалинска регулярно. И, как показывает практика, подобные мероприятия позволяют точечно решать насущные проблемы южносахалинцев, проживающих в отдаленных районах городского округа.
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