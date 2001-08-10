Семь сахалинцев выпустились из военно-спортивного клуба «Десантник»

Второй выпуск состоялся в военно-спортивном клубе «Десантник». Накануне, 9 июля, с окончанием образовательной программы поздравили семерых школьников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.

Чтобы получить сертификат об окончании обучения сахалинцы прошли трехлетний курс. Первый год они изучали теорию, а последующие годы применяли знания на практике. В курс входят занятия по истории России, вооруженных сил, краеведению, строевой подготовке и другим практическим армейским дисциплинам.

- Ребята приходят на занятия каждый день с 18:00 до 21:00. Здесь они изучают основы горного туризма, выживания, парашютно-десантной подготовки, оказания первой медицинской помощи, -рассказывает руководитель военно-спортивного клуба «Десантник» Павел Захаров. - У нас уже есть выпускники, которые отслужили в ВДВ, а сейчас работают в спецназе. Ребята рассказывали, что по началу их не знали куда отправить, потому что они были хорошо подкованы и все знали.

Обучение проходит на базе ДОСААФ. Кроме занятий, школьники также посещают культурные и спортивные мероприятия, ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, а также занимаются волонтерской деятельностью.

- Я поздравляю вас с окончанием обучения. Уверен, что учиться было непросто, но вы справились. Знания обязательно пригодятся вам в будущем при поступлении в высшие учебные заведения нашей страны, - обратился к выпускникам заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Занятия в клубе «Десантник» проводят уже пять лет. Они объединяют детей от 14 до 17 лет. Новый курс планируют набрать в следующем учебном году. Чтобы записаться необходимо в сентябре обратиться по адресу ул. Пограничная, 3, каб. 104.