Семь сахалинцев выпустились из военно-спортивного клуба «Десантник»
Второй выпуск состоялся в военно-спортивном клубе «Десантник». Накануне, 9 июля, с окончанием образовательной программы поздравили семерых школьников, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Чтобы получить сертификат об окончании обучения сахалинцы прошли трехлетний курс. Первый год они изучали теорию, а последующие годы применяли знания на практике. В курс входят занятия по истории России, вооруженных сил, краеведению, строевой подготовке и другим практическим армейским дисциплинам.
- Ребята приходят на занятия каждый день с 18:00 до 21:00. Здесь они изучают основы горного туризма, выживания, парашютно-десантной подготовки, оказания первой медицинской помощи, -рассказывает руководитель военно-спортивного клуба «Десантник» Павел Захаров. - У нас уже есть выпускники, которые отслужили в ВДВ, а сейчас работают в спецназе. Ребята рассказывали, что по началу их не знали куда отправить, потому что они были хорошо подкованы и все знали.
Обучение проходит на базе ДОСААФ. Кроме занятий, школьники также посещают культурные и спортивные мероприятия, ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, а также занимаются волонтерской деятельностью.
- Я поздравляю вас с окончанием обучения. Уверен, что учиться было непросто, но вы справились. Знания обязательно пригодятся вам в будущем при поступлении в высшие учебные заведения нашей страны, - обратился к выпускникам заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Занятия в клубе «Десантник» проводят уже пять лет. Они объединяют детей от 14 до 17 лет. Новый курс планируют набрать в следующем учебном году. Чтобы записаться необходимо в сентябре обратиться по адресу ул. Пограничная, 3, каб. 104.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?