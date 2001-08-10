Пять мест для отдыха у воды откроют на Сахалине
На Сахалине откроют пять мест для отдыха у воды. Об этом стало известно сегодня, 9 июля, в ходе рабочего совещания в правительстве области. Территории отдыха оборудуют в трех муниципальных образованиях. Это озеро Верхнее в городском парке имени Гагарина (Южно-Сахалинск), пляжи в селе Охотском и «Солнечный» на озере Тунайча (Корсаковский район), а также в районе села Садовники (Холмский район), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Впервые в этом году планируют открыть зоны для купания и отдыха детей на базе ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка». Пока идет подготовка пляжа к эксплуатации. Открытие запланировано к 1 августа.
Все остальные традиционные места массового отдыха на водных объектах, это - «дикие пляжи», в том числе и любимое место отдыха сахалинцев - Анивский пляж.
- Примером обустройства места отдыха можно назвать пляж на побережье Татарского пролива в селе Садовники. Здесь оборудованы спасательные посты, на которых круглосуточно дежурят аттестованные спасатели. Эксплуатацию этого объекта в текущем году планируют начать после 12 июля, - сообщила руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
Обычно купальный сезон на Сахалине и Курилах открывается в середине июля. Однако в этом году в связи с низкой температурой воздуха и воды начало будет перенесено на более поздний период.
Участники совещания приняли решение, что в ближайшее время будет создан перечень всех мест отдыха на воде и сформулированы предложения по их обустройству. Работу выполнят региональные агентства по туризму и по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
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