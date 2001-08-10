Правила безопасного купания напоминают южносахалинцам
Южносахалинцам напоминают, что, находясь на отдыхе у открытого водоема - на берегах озер, рек или на морском побережье, необходимо соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
Если поблизости нет оборудованного пляжа, отдыхающим нужно выбрать безопасное для купания место - с твердым песчаным, незасоренным, постепенным дном. Категорически запрещается нырять в местах, не предназначенных для этого.
После длительного пребывания на солнце в воду стоит входить с особой осторожностью: резкий перепад температур может вызвать судорогу. Также важно не допускать переохлаждения организма. Строго запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Плавать рекомендовано только вдоль берега, желательно под постоянным наблюдением, чтобы в случае опасности кто-нибудь мог позвать на помощь. Запрещено заплывать за ограничительные знаки. Если вас захватило течением, не боритесь с ним, а постарайтесь постепенно, под небольшим углом приближаться к берегу.
Купание с маской, трубкой и ластами также требует особой осторожности – их нельзя использовать при сильном волнении моря. Надувной матрас или круг может незаметно отнести течением далеко от берега.
Ни в коем случае нельзя оставлять купающихся детей без присмотра взрослых, хорошо умеющих плавать. Играя, ребенок может оступиться, упасть и захлебнуться. Как правило, тонущий человек, а особенно ребенок, не всегда способен позвать на помощь из-за паники или попавшей в дыхательные пути воды.
Соблюдение правил безопасного поведения при купании - залог сохранения здоровья и жизни. Подробнее о мерах безопасного поведения на водоемах можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
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