Более 3-х тысяч сахалинских военных поучаствуют в тактическом учении

Тактическое учение по обороне десантоопасных районов с мотострелковым соединением Восточного военного округа стартовало на Сахалине. В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 3 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 700 единиц вооружения и военной техники, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Порядок действий командования и личного состава соединения при приведении в высшие степени боевой готовности проверяет комиссия ВВО под руководством командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Офицеры штаба округа дадут оценку действиям каждого подразделения по команде «тревога», в частности организации получения оружия и экипировки, времени выхода техники из парков и совершения марша в указанный район.

Активная фаза учения состоится на двух полигонах острова, на одном из них военнослужащие отработают порядок установки инженерных заграждений на береговой линии, а также нормативы по РХБ защите.

Кроме того, на полигоне «Успеновский» состоится розыгрыш практических действий подразделений соединения ВВО с этапом боевой стрельбы, который будет носить межвидовой характер.

В ходе учения планируется применить боевую авиацию. В частности прикрытие с воздуха обороняющихся подразделений осуществят экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», фронтовые бомбардировщики Су-24М2.

Воздушную разведку выполнят экипажи самолетов Су-24МР, доразведку целей будет вести расчет БЛА «Орлан-10». В сухопутной составляющей будут задействованы – танки Т-80, БМП-2, минометы, 152-мм самоходные пушки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», ЗРПК «Тунгуска», комплексы РЭБ.