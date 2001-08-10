Укреплять общественное здоровье хотят в Южно-Сахалинске

О реализации в Южно-Сахалинске федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и о текущей ситуации с диспансеризацией населения говорили на заседании рабочей группы по реализации демографической политики. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Островной регион с начала года вошел в федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», и Южно-Сахалинск выступил в качестве одного из пилотных муниципалитетов.

- Среди целей, которые ставятся перед нами в рамках как данного проекта, так и деятельности муниципалитета в целом, - формирование системы мотивации и увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, - озвучила актуальные задачи рабочей группы по демографии вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Одним из направлений по мотивации населения является проведение информационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. В работу по укреплению общественного здоровья планируют вовлекать как жителей - лидеров общественного мнения, так и волонтеров, некоммерческие организации, работодателей и СМИ.

В рамках заседания главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» Елена Столярова выступила с отчетом по эффективности проведения информационно-коммуникационной кампании по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и пропаганде ЗОЖ в городском округе, а также доложила о текущей ситуации со здоровьем населения.

В Южно-Сахалинске коэффициент общей смертности за 5 месяцев текущего года снизился на 4,9%. Уменьшилась на 2,6% смертность от злокачественных новообразований. Однако отмечен значительный рост смертности (на 17,7%) от последствий воздействия внешних явлений: травм, отравлений и некоторых других. По мнению специалистов, причинами являются недостаточный охват пациентов диспансерным наблюдением, низкая первичная и вторичная профилактика болезней кровеносной системы, отсутствие адекватного диспансерного наблюдения за пациентами с сахарным диабетом, фибрилляцией предсердия, наличие тяжелой сопутствующей патологии.

Среди озвученных факторов риска, подрывающих здоровье южносахалинцев, - повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение.

Как показал анализ данных, в городе активно проводятся профилактические мероприятия среди детского населения, при этом в трудовых коллективах таких программ почти нет. В связи с этим рекомендованы разработка корпоративных программ укрепления здоровья и их внедрение. Также специалисты намерены консолидировать межведомственное взаимодействие по реализации мероприятий по профилактике ЗОЖ и привлечению населения к прохождению профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию.

На заседании также был поднят вопрос о важной роли профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для определенных групп взрослого населения. С начала текущего года диспансеризацию прошли 12718 южносахалинцев, всего в текущем году подлежат медосмотру почти 46 тысяч горожан.

Решено усилить взаимодействие с работодателями по реализации профилактических программ в трудовых коллективах и побуждению работников предприятий и организаций к прохождению медицинских осмотров. Так, в качестве пилотного проекта планируют осуществить выездную диспансеризацию в МКП «Городской водоканал». Если опыт окажется успешным, то его возьмут на вооружение для работы с другими крупными предприятиями города.