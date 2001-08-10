Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
Сегодня 03:39
63,77|71,46|64,49
Проезд у южно-сахалинской школы №6 закроют на семь дней
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд у южно-сахалинской школы №6 закроют на семь дней

Сквозной проезд на неделю закроют с северной стороны школы №6 в Южно-Сахалинске. Движение по 8-метровому участку дороги будет ограничен с 10 по 17 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Подрядная организация займется прокладкой инженерных сетей в рамках строительства дополнительного здания школы №6. Заезд к жилым домам на время действия ограничений будет осуществляться с улицы Есенина.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?