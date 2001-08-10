Проезд у южно-сахалинской школы №6 закроют на семь дней

Сквозной проезд на неделю закроют с северной стороны школы №6 в Южно-Сахалинске. Движение по 8-метровому участку дороги будет ограничен с 10 по 17 июля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Подрядная организация займется прокладкой инженерных сетей в рамках строительства дополнительного здания школы №6. Заезд к жилым домам на время действия ограничений будет осуществляться с улицы Есенина.