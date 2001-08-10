В «Синегорских минеральных водах» появится новый корпус
Санаторий «Синегорские минеральные воды» получит новый корпус. Такое решение было принято во время рабочей поездки главы региона Валерия Лимаренко в села Санаторное и Синегорск. Подготовка технического задания на строительство дополнительного корпуса здравницы начнется в ближайшее время, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Санаторий был построен в 1981 году. Он состоит из гостиничного и лечебного корпусов, клуба-столовой, бассейна с саунами и спортивным залом, зимнего сада. В номерах могут круглосуточно проживать 255 человек.
– На каждой рабочей встрече в районах звучит просьба выделить путевку в санаторий. К сожалению, не всегда можно сразу ответить положительно, людям приходится ждать. Сегодня я лично убедился, что «Синегорские минеральные воды» необходимо расширять и строить новый корпус, отвечающий международным медицинским стандартам, – отметил Валерий Лимаренко.
В санатории врио губернатора осмотрел условия проживания и пообщался с отдыхающими.
Ветеран Великой Отечественной войны Декабрина Пушкарева постоянно отдыхает в «Синегорских минеральных водах».
– Процедур много не беру, просто наслаждаюсь отдыхом. Врачи здесь хорошие, даже на прием идти не надо. Сами заходят и интересуются самочувствием. А у меня все хорошо. Здесь каждый день танцы. Хоть сама не танцую, но смотрю и вспоминаю молодость. Танцы и помогают бодрость сохранять, ведь мне уже 95 лет исполнилось, – поделилась женщина.
Кстати, с начала этого года уже более 1400 сахалинцев и курильчан получили бесплатное санаторно-курортное лечение. По инициативе главы региона Валерия Лимаренко в начале года был расширен круг лиц, которые имеют право на путевки за счет средств регионального бюджета. Теперь в их числе почетные доноры и неработающие пенсионеры, имеющие «северный» стаж работы более 40 лет.
В Санаторном Валерий Лимаренко также встретился с жителями аварийных домов. Три многоэтажки 1960-х годов признали аварийными больше трех лет назад, проживавшие в них 24 семьи согласились переехать в Дальнее, еще 48 – не захотели покидать родное село и ждут переселения в другой дом.
Во время рабочей поездки врио губернатора стало известно: началось проектирование пятиэтажного дома в Санаторном, строительство должно завершиться в первом квартале 2021 года. В течение месяца между жителями и местной администрацией будут заключены соглашения о переселении.
Также глава региона проконтролировал ход работ на дороге Санаторное – Синегорск. В этом году проведут обследование 12 километров проблемной трассы, в следующем – подготовят проект, который будет учитывать сложные мостовые сооружения. В 2021 году на этом участке начнется асфальтирование, завершить работы планируется за два года.
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