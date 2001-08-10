Еще 6 гектаров теплиц планируют построить в "Тепличном"
В крупнейшем сельскохозяйственном комплексе на Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц. Это не только позволит полностью обеспечить островитян свежими овощами круглый год, но и откроет возможности для экспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Накануне врио губернатора Валерий Лимаренко посетил предприятие с рабочим визитом, встретился с сотрудниками и ознакомился с передовыми технологиями выращивания овощей.
– Главная задача сельского хозяйства на островах – полностью обеспечить сахалинцев и курильчан качественной местной продукцией. «Тепличный» играет здесь одну из главных ролей. И развитию этого предприятия правительство региона уделяет самое пристальное внимание, – отметил Валерий Лимаренко. – При поддержке области совхоз успешно реализует крупные инвестиционные проекты.
На предприятии уже построено более 8 гектаров современных теплиц. В планах – расширить тепличный комплекс еще на 6 гектаров. Также в совхозе собираются построить распределительный центр сельхозпродукции, где будет происходить автоматизированная переработка овощей. А чтобы обеспечивать новые теплицы теплом и светом, понадобится энергетический центр.
В прошлом году на аграрном предприятии собрали более 7 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Развитие производства позволит увеличить эти показатели до 10 тысяч тонн.
– Таким мы видим свое движение вперед. Радует, что наши планы нашли понимание у руководства региона, – сказал генеральный директор совхоза «Тепличный» Виктор Бутков. – Мы работаем, чтобы насыщать внутренний рынок, чтобы на столах островитян всегда были свежие и полезные овощи. А строительство новых теплиц откроет широкие возможности для экспорта.
Уже сейчас сахалинские овощи покупают жители Приморья, Камчатки, Якутии и Хабаровского края. С выходом на новые мощности островные огурцы и помидоры будут поставлять не только по Дальнему Востоку, но и в другие регионы России, и на экспорт – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сегодня в совхозе выращивают 26 наименований овощной продукции, а также в отдельной теплице – несколько десятков сортов цветов – тюльпанов и роз. Сахалинские аграрии собираются дополнительно расширить ассортимент продукции – сделать акцент на сладких перцах и баклажанах, а также на различных сортах мелкоплодных томатов, которые особенно понравились жителям области.
Как рассказали сотрудники предприятия, в совхозе используются голландские технологии. Такие применяются не только в Европе, но и в Японии, Корее и других странах Азии. При этом ноу-хау от мировых экспертов овощеводства адаптируются к сахалинским особенностям.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:20 Сегодня Второй участок Компроспекта закроют в Южно-Сахалинске
- 09:36 Сегодня В «Синегорских минеральных водах» появится новый корпус
10:00 Сегодня Еще 6 гектаров теплиц планируют построить в "Тепличном"
- 10:23 Сегодня Горячую воду отключат в семи микрорайонах Южно-Сахалинска
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?