Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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10:23, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Горячую воду отключат в семи микрорайонах Южно-Сахалинска

В семи микрорайонах Южно-Сахалинска отключат горячую воду. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты выполнят необходимые ремонтные работы на оборудовании одной из насосных станций, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.

Для этого 11 июля с 9.00 до 18.00 горячее водоснабжение будет отключено в 9, 11,12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах областного центра.

Сахалинская коммунальная компания просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы компании: 723013 или 723389 (круглосуточно).

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