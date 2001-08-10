Островитяне могут пообщаться онлайн с судебными приставами
«Личный кабинет стороны исполнительного производства» предоставляет островитянам максимум возможностей для общения с судебным приставом-исполнителем посредством электронной формы взаимодействия. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.
Для тех, кто стремится экономить свое время и нуждается в быстром доступе к подробной информации об исполнительном производстве, на официальном сайте ведомства есть интернет-сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства», который позволяет удаленно взаимодействовать со службой путем подачи заявлений, обращений или ходатайств.
Кроме того, данный сервис предоставляет взыскателям и должникам возможность оформления подписки на получение электронных копий процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства, для еще более удобного взаимодействия с ведомством.
Для входа в Личный кабинет достаточно иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг.
Более подробная информация о порядке предоставления гоуслуг ФССП размещена на официальном сайте службы в разделе «Обращения».
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