Общественный совет прошёл в Южно-Сахалинске

Развитие 22-го микрорайона стало одной из самых обсуждаемых тем на прошедшем общественном совете Южно-Сахалинска. Его члены и приглашенные гости собрались накануне вечером в областной библиотеке. Приняли участие в обсуждении и активисты микрорайона, которые ранее вносили свои предложения по развитию микрорайона на встрече с мэром и на стратегической сессии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую администрацию.

Заседание общественного совета в этот раз получилось достаточно насыщенным. В повестке - 10 вопросов. Это и переселение граждан из ветхого жилья на ул. Детской, и общественный контроль капремонта дворов и домов, и восстановление благоустройства после проведения земляных работ водоканалом, обустройство сквера и др.

Когда дошли до вопроса о 22-м микрорайоне, председатель Совета Светлана Швец напомнила его предысторию. В этой части города планируется возвести многоквартирный жилой дом. Сейчас по решению мэра стройка приостановлена - застройщик пошел навстречу муниципалитету и прекратил работы до стабилизации ситуации. В микрорайоне согласно рабочему варианту концепции его развития, которая была представлена в конце июня на встрече с населением, возведут новое здание для кадетской школы, а на ее месте - дополнительный детский сад. Также здесь планируются масштабное благоустройство и обновление дорожной инфраструктуры, при этом приоритеты по строительству социальных объектов жилья, дорог и так далее. Его будут определять, учитывая мнение жителей района.

- Мы договорились с представителями активной общественности микрорайона о том, что также будут проведены общественные слушания. Это не публичные слушания, процедура другая, и по закону Сахалинской области такая форма общественного контроля может быть. Для нас это новая практика. Я, как председатель общественного совета, считаю, что возможность такая у нас есть, и подготовила процессуальный документ по порядку проведения таких слушаний, хотелось бы услышать мнение членов общественного совета, - подытожила вступление к вопросу Светлана Швец.

Члены общественного совета проголосовали за, и сейчас наступает новый этап - подготовка к проведению общественных слушаний. Ее важнейшей составляющей станет анкетирование жителей. На заседании совета Светлана Швец вынесла на обсуждение рабочий вариант анкеты. Однако некоторые формулировки жители района попросили конкретизировать. Оперативно был сформирован состав рабочей группы, которая в ближайшие дни займется этой работой.

- Напомню, ранее уже проводился опрос, но в нем приняло участие довольно мало местных жителей. При проведении нового анкетирования будут затронуты вопросы строительства школы, детского сада, развития всего микрорайона, - отметила депутат Городской Думы от этого округа Ксения Огаркова.

Свое слово сказали и члены общественного совета, и сотрудники профильных департаментов администрации островной столицы, и активисты из числа местных жителей. Присутствовал также на заседании представитель строительной организации, которая, несмотря на наличие всей разрешительной документации, пока заморозила стройку, а также руководитель управления жилищной политики Южно-Сахалинска. Она отметила, что часть квартир в будущем доме пойдет исключительно участникам жилищных программ и обладателям сертификатов на получение субсидии. Это молодые семьи, врачи, учителя и другие работники бюджетной сферы. Если отменить его возведение, деньги, выделенные по федеральным и областным программам, придется вернуть как неосвоенные. А будущие жильцы комплекса останутся без квартир. При этом уже достигнуты договоренности, которые позволяют снизить стоимость квадратного метра в этой новостройке до 85 тысяч рублей.

После длительных обсуждений проведение общественных слушаний вынесли на голосование совета. Большинство идею поддержали. Теперь в общественном совете определят место и дату будущего собрания, на которое пригласят всех заинтересованных жителей микрорайона, а также потенциальных жильцов строящегося дома, обеспеченных финансированием по целевым программам.