Сети южно-сахалинского СНТ "Коммунальник" передадут муниципалитету
Общее собрание собственников участков на территории СНТ «Коммунальник» постановило передать электросети товарищества в собственность Южно-Сахалинску. Это решение – первый шаг к урегулированию проблемы задолженности СНТ и связанными с ней отключениями электроэнергии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнергосбыта.
В соответствии с «дорожной картой», утвержденной в региональном правительстве, по итогам совещания с руководством «Сахалинэнерго», «Сахалинэнергосбыта» (филиала ПАО ДЭК) и администрацией города, муниципальное образование в самое ближайшее время примет на баланс электросети СНТ, проведет необходимые мероприятия по их реконструкции, организует дальнейшее надлежащее техническое обслуживание.
Этот комплекс мер увеличит безопасность работы электросетевого хозяйства СНТ, повысит надежность энергоснабжения. Кроме того, будет обеспечен адресный учет электроэнергии и индивидуальная ответственность членов СНТ за платежи, поскольку ограничения электроснабжения за долги будут касаться только неплательщиков, а не всего товарищества, как это происходило до настоящего времени.
Благодаря вмешательству врио губернатора Сахалинской области и регионального правительства, Сахалинэнерго отмечает положительную динамику в разрешении вопроса по передаче сетей СНТ на баланс муниципального образования с последующим обслуживанием территориальной сетевой организацией.
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