Урбанистический форум впервые пройдет в Южно-Сахалинске
Первый урбанистический форум пройдет на базе областной универсальной научной библиотеки. Здесь архитекторы, урбанисты, эксперты из Южно-Сахалинска и других городов обсудят вопросы по развитию городского пространства, благоустройству и созданию качественной инфраструктуры для горожан, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Организатором мероприятия выступил известный сахалинский урбанист, директор АНО «Наш город» Василий Вишневский. Он представит доклад о проекте вовлечения жителей в процессы благоустройства.
Обсудят на форуме также и вопросы развития альтернативной транспортной системы в Южно-Сахалинске, которая может стать основой для экологической трансформации города.
Одним из гостей мероприятия станет Никита Маликов, глава архитектурного бюро из Твери, которое занимается исследованиями в области градостроительства, разработкой концепций, мастер-планов, проектированием и множеством других задач. В своем выступлении он затронет тему, касающуюся благоустройства городов с разных точек зрения - чиновника, жителя и архитектора, и постарается рассмотреть плюсы и минусы всех подходов, а также найти золотую середину.
Кроме того, форум в Южно-Сахалинске посетит знаменитый московский урбанист Аркадий Гершман, который рассмотрит вопросы организации точек притяжения и мультифункционального пространства при выполнении благоустройства территории, а также расскажет о способах создания и содержания велосипедной инфраструктуры в городе.
Мероприятие состоится 16 июля в 18.00 в актовом зале СахОУНБ. На форум приглашаются все желающие. Вход свободный.
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