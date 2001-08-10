Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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Людей, ведущих ЗОЖ, будут искать на Сахалине
13:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Людей, ведущих ЗОЖ, будут искать на Сахалине

 

Выборочная проверка жителей, ведущих здоровый образ жизни, пройдет в Сахалинской области. С этого года анкетирование станет ежегодным, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

Опрос населения на Сахалине и Курилах в этой связи пройдет с 3 по 30 августа. Анкетирование будет проходить с применением планшетных компьютеров.

Всего предполагается опросить 324 семьи в Южно-Сахалинске, Охе, Углегорске, Поронайске, Холмске, Корсакове, Южно-Курильске, Тымовском, Долинске и Аниве. Для этого будет задействовано 12 счетных участков и 12 интервьюеров.

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