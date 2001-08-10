Второй участок Компроспекта закроют в Южно-Сахалинске

Второй участок Компроспекта в областном центре - от здания Сахалинского областного суда до перекрестка с ул. Комсомольской - закрывается на ремонт. С 11 июля подрядчик проложит здесь ливневый коллектор, обновит систему водоснабжения, канализацию связи, обустроит тротуары и бордюры, а также заменит опоры освещения и заасфальтирует проезжую часть, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

На время ремонта второго участка заезда и выезда на Компроспект не будет с ул. Музейной и ул. Леонова. Попасть на них можно будет со стороны ул. Буюклы и ул. Хабаровской.

Ограничения продлятся до 31 августа. В случае неблагоприятных погодных условий график строительных работ может быть скорректирован.

Напомним, в рамках муниципального контракта в нынешнем году подрядной организации предстоит отремонтировать участок Компроспекта от пр. Мира до пл. Славы. Работы разделили на несколько этапов. Первым в порядок привели участок от пр. Мира до Сахалинского областного суда.

Капитальный ремонт Коммунистического пр. от пр. Мира до пл. Славы завершится в декабре 2019 года. В планах на 2020 год - привести в порядок участок Компроспекта от пр. Мира до ул. Вокзальной.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут движения.