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15:46, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сосиски с бактериями обнаружили на Сахалине
Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование пробы от партии сосисок, произведенных одним из мясоперерабатывающих предприятий Москвы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате лабораторных испытаний в сосисках выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в шесть раз, что является нарушением требований Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».
Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции, а также о допущении нарушений температурных режимов при транспортировке и хранении продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» м «Сирано», а также в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.
Информация будет доведена до производителя.
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