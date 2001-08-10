Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
Сегодня 23:42
63,77|71,46|64,24
Людей, ведущих ЗОЖ, будут искать на Сахалине
15:46, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сосиски с бактериями обнаружили на Сахалине

Сосиски с бактериями обнаружили на Сахалине

Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование пробы от партии сосисок, произведенных одним из мясоперерабатывающих предприятий Москвы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате лабораторных испытаний в сосисках выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в шесть раз, что является нарушением требований Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».
 
Превышение нормативного показателя может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления продукции, а также о допущении нарушений температурных режимов при транспортировке и хранении продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.
 
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» м «Сирано», а также в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора.
 
Информация будет доведена до производителя.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?