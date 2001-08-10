Валерий Лимаренко встретится с жителями Южно-Курильска

Валерий Лимаренко посетит Южно-Курильский район с рабочим визитом. Поездка запланирована на эту пятницу, 12 июля. При благоприятной погоде глава региона посетит два острова и встретится с курильчанами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Встреча с жителями Шикотана запланирована на 11:00. Место проведения – большой зал дома культуры «Утро Родины» в селе Крабозаводском (ул. Торговая, 2-а). Ранее в фойе, с 10:20, начнется личный прием граждан министрами областного правительства, местными властями и депутатами облдумы.

Жителей Кунашира приглашают на встречу с Валерием Лимаренко в районный дом культуры (ул. Ильичева, 4) в 17 часов. С 15:30 в фойе задать свои вопросы можно будет министрам, сотрудникам администрации и депутатам.

Приглашаются все желающие.